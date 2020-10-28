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سياسة

اتفاق للتسويق في الفنادق والمطاعم.. مصنع خمور إسرائيلي يصدر منتجاته إلى الإمارات

منذ إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات من الجانبين
منذ إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات من الجانبين
28/10/2020

وأوضحت أن مصنع الخمور "غولان"، وقع اتفاقا مع شركة إماراتية لتسويق منتجاته في فنادق ومطاعم الدولة الخليجية، بدءا من الأسبوع المقبل.

ونقلت الهيئة عن إدارة المصنع، أن "هذه لحظة تاريخية مثيرة لصناعة الخمور في إسرائيل".

ومنذ إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات الشهر الماضي، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات من الجانبين.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون، بإجماع كافة الفصائل والقيادة، "طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية".

المصدر : الأناضول
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