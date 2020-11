مغامرة أم جنون؟ عسكري متقاعد يقفز من طائرة بلا مظلة (فيديو)

جرت المحاولة التي كانت تهدف إلى حقيق رقم قياسي جديد فوق مضيق سولنت شمالي بحر المانش.

Retired paratrooper John Bream – aka the Flying Fish – has plummeted into the record books leaping 40m from a helicopter into the Solent. pic.twitter.com/4PNEpDZLqe

— Tom Cotterill (@pn_tomcotterill) October 26, 2020