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سياسة

مغامرة أم جنون؟ عسكري متقاعد يقفز من طائرة بلا مظلة (فيديو)

جون يقفز من ارتفاع 40 مترا دون مظلة
جون يقفز من ارتفاع 40 مترا دون مظلة
27/10/2020

جرت المحاولة التي كانت تهدف إلى حقيق رقم قياسي جديد فوق مضيق سولنت شمالي بحر المانش. 

وذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية، أن سرعة الرجل الذي يدعى "جون بريم" أو ما يعرف بالسمكة الطائرة وصلت إلى 75 ميلاً في الساعة، وأنه قام بهذه المحاولة لزيادة الوعي ضد الانتحار

وجون أب لثلاثة أطفال وتدرب ما يقرب من 18 شهرًا في على هذه المحاولة ، التي يسفر الخطأ في أدائها عن إصابات بجروح خطيرة أو الوفاة.

وسقط  الرجل الذي يدعى جون بريم في الماء قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، بعد أن اصطدمت رأسه بقوة في الماء إثر قفزه من ارتفاع 40 مترا، حيث كان فاقدا للوعي عندما وصل إليه رجال الإنقاذ.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل
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