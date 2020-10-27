مصري يُحاكم في النمسا بعد رفضه الإساءة للقرآن يطلب دعم المسلمين (فيديو)

ونشرت إحدى الناشطات مقطع فيديو قالت فيه إن القصة بدأت عندما خرج هذا المرشح الرئاسي، وينتمي لأحد الأحزاب الكبيرة في النمسا، وقال إنه لا يخاف من فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، ولكنه يخاف من القرآن الكريم، على حد قولهم.

"ياسر المصري" شاب من مصر يقيم في النمسا وهو حالياً يخضع للتحقيق والمحاكمة بسبب رفضه الإساءة إلى القرآن الكريم". أين كذبة حرية التعبير؟

أم أنها فقط حرية يستخدمها ماكرون وأمثاله في الإساءة للإسلام؟#ادعم_ياسر_المصري pic.twitter.com/S9Q5nBIIZu — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 27, 2020

شاب مصري مُقيم في #النمسا..

رفض الإساءة لـ القرآن الكريم فكان مصيره المحاكمة.. الدول الأوروبية..

تعطي الحرية الكاملة لمن يُهاجم الإسلام ومقدساته

وتتحول إلى دول دكتاتورية بوليسية عندما يدافع أحد عن الإسلام !#ادعم_ياسر_المصري https://t.co/deYbODLs8G — حسن عبدالرحمن (@ha5153422) October 27, 2020

وقال مغرد آخر: "التهجّم حرية والرد قضية!"، وأضاف ثالث: "الدول الأوربية تعطي الحرية الكاملة لمن يُهاجم الإسلام ومقدساته، وتتحول إلى دول دكتاتورية بوليسية عندما يدافع أحد عن الإسلام!".

التهجّم حرية والرد قضية! مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) (ياسر ضحى بسيرته المهنية وتم اضافة تُهم عليه وسوابق امنية راح تحرمه من ابسط مصادر الدخل وهي الوظيفة. كل ذلك كان من اجل الدفاع عن كتاب اللهَ. فجزاه الله عنّا وعن المسلمين اجمعين خير الجزاء.)

#ادعم_ياسر_المصري pic.twitter.com/p1T3noxdCg — Badi Alyazidi (@Badi_bin_Atiah) October 27, 2020

أقسم بالله العظيم .. هزّني موقف هذا الشاب المسلم هزاً شاب مصري يتعرض الآن للمحاكمة بسبب دفاعه عن القرآن في النمسا، بعد تصريح مرشح للرئاسة الفرنسية قال فيه: "القرآن أخطر علينا من كورونا" ياكرام هذا الشاب يحتاج إلى دعمكم ومساندتكم عبر وسم: #ادعم_ياسر_المصري فكونوا معه ولا تخذلوه. pic.twitter.com/gq78pM24WN — معالي الربراري (@Mrbrary) October 27, 2020

وتوجه ياسر المصري في مقطع فيديو نشره عبر قصص الإنستغرام بالشكر لكل الداعمين لقضيته خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنه لن يتراجع، وأن الوحدة والدعم الذي تلقاه بمثابة مكسب بالنسبة له، حتى لو كانت النتيجة سجنه.

رفض الإساءة للقرآن الكريم فكان مصيره المحاكمة ..

شاب مصري يطلب دعم الجاليات المسلمة في النمسا ويجب أن نعذر منظمة التعاون الإسلامي فهي مشغولة في التصدي للتطرف الإسلامي و معاداة السامية .

#ادعم_ياسر_المصري pic.twitter.com/4s2IKXY800 — عبدالله (@ab21776) October 27, 2020

الديمقراطية الغربية تتعرى و تتضح خرافة مبادءها كل يوم !!

هذا الشاب المصري رد بمقطع قصير في "الستوري" بحسابه على سياسي نمساوي وصف المسلمين بأنهم أخطر من #كورونا

فلما شاهد ذلك السياسي المقطع رفع به قضية

و هو يحاكم بسبب دفاعه عن دينه بلسانه فقط !

لا تخذلوه و إنصروه#ادعم_ياسر_المصري pic.twitter.com/1FiS4WzCXb — أبوبكر مأمون (@Bkrmn3) October 27, 2020

أين هم من يتغنون بحرية والليبرالية الأوروبية الزائفة من كان معصوب العينين في الماضي فليشق قدر أنملة في عصبته ويرى في العلن ما أفضوا اليه

يا ريت لو في ايدنا نعملك حاجة حبيبنا ياسر انت بطل في الأرض ونتمنى أن تكون كدلك في السماء اصبر #الله_غالب#ادعم_ياسر_المصري https://t.co/nD4Pn9cFg3 — خليل درويش ⁦ (@khalildarwish48) October 27, 2020