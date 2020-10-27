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سياسة

فضيحة هزت البحرين.. توأمان ميتان بالمستشفى وحيان عند الغُسل

أرشيفية
أرشيفية
27/10/2020

ويحكي والد التوأمان القصة من بدايتها قائلا إن زوجته كانت حاملا في شهرها السادس، لكن توليدها جرى مبكرا يوم الخميس 15 اكتوبر/ تشرين الأول، بحسب ما نشره الصحفي البحريني هاني الفردان. 

وبعد الولادة حاولت الأم مع الطبيبة والممرضات أن يتم وضع الزهراء وفاطمة في الحضانة باعتبارهما من الأطفال الخدج، إلا أن طلبها رُفض بدعوى أنهما لن تعيشا، لأن نموهما لم يكتمل، حيث تم إنجابهما خلال الشهر السادس من الحمل.

وأوضح الوالد أنه  تم التقدم بشكوى جنائية مرفقة بكل التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى للنيابة العامة، ووزارة الصحة، وهيئة تنظيم المهن الصحية (نهرا).

وأردف "استلمت ابنتيّ من (مستشفى) السلمانية، وذهبت مع والدي فوراً لإجراء مراسم الغسل في مغتسل البلاد القديم تمهيداً لدفنهما، ولكن بمجرد أن فتحت الكيس وأزحت عنهما البطانية الملفوفين بها، وجدتهما تتنفسان وتصيحان، وقمت بتوثيق مقطع فيديو يبين صياح إحدى البنتين أثناء إجراء مراسم الغسل".

وأصدرت وزارة الصحة البحرينية إفادة جاء فيها "حضرت المريضة الى مجمع السلمانية الطبي بتاريخ 15 أكتوبر 2020 الساعة 8:00 مساء، وكانت في حالة إجهاض بـ22 اسبوعا من الحمل، والنتيجة كانت مولودتين اثنتين، وبعد معاينتهما من قبل الطاقم الطبي تبين لديهم في حينه أنه لا توجد علامات تدل على أنهما على قيد الحياة، وتم تسليمهما للأب بتاريخ 16 أكتوبر 2020 الساعة 9:30 صباحا. 

وأضافت "وفي نفس اليوم أحضر الأب المولودتين إلي مجمع السلمانية الطبي، وبعد معاينتهما من قبل الطاقم الطبي، تبين أن أحدهما متوفية والأخرى تصدر صوت بكاء وتم انتعاشها وادخالها إلى وحدة العناية المركزة للأطفال الخدج، إلا أنها فارقت الحياة".

ونقلت وكالة أنباء البحرين تصريحات عن القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أحمد الأنصاري بأنه فور اكتشاف الملابسات الخاصة بحادث إجهاض مريضة في السادس عشر من أكتوبر الجاري تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة برئاسة الدكتور نبيل العشيري رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية، كما تم إيقاف طبيب عن العمل بمجمع السلمانية الطبي لحين الانتهاء من عمل لجنة التحقيق.

وشدد الأنصاري على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تقصيره وفق ما ستصل إليه نتائج لجنة التحقيق وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية وبإشراف مباشر من المجلس الأعلى للصحة.

وأضاف الأنصاري أن تقديم خدمات متميزة لمرتادي مجمع السلمانية الصحي وكافة المستشفيات الحكومية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع أولوية دائمة، وأكد أنه لا يمكن التهاون أو التردد في اتخاذ ما يلزم بحق من يقصر في أداء المهمات المناطة به وفق الإجراءات والمعايير الطبية المعتمدة.

وعلى منصات التواصل طالب مغردون بحرينيون بمحاسبة المتسببين عن وفاة توأم بمستشفى السليمانية الحكومية، بسبب عدم الموافقة على وضعهما بالحضانة بعد الولادة المبكرة، ووصفوا ما حدث بالـ"فضيحة".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالة أنباء البحرين
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