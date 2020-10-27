فضيحة هزت البحرين.. توأمان ميتان بالمستشفى وحيان عند الغُسل

ويحكي والد التوأمان القصة من بدايتها قائلا إن زوجته كانت حاملا في شهرها السادس، لكن توليدها جرى مبكرا يوم الخميس 15 اكتوبر/ تشرين الأول، بحسب ما نشره الصحفي البحريني هاني الفردان.

وبعد الولادة حاولت الأم مع الطبيبة والممرضات أن يتم وضع الزهراء وفاطمة في الحضانة باعتبارهما من الأطفال الخدج، إلا أن طلبها رُفض بدعوى أنهما لن تعيشا، لأن نموهما لم يكتمل، حيث تم إنجابهما خلال الشهر السادس من الحمل.

مو قصة فلم بل حقيقة!!

والد الطفلة زهراء وفاطمة سلموني طفلتي في كيس لدفنهما لنفاجئ انهما احياء في المغتسل💔#مستشفى_السلمانية #البحرين pic.twitter.com/xQ6gLUkPwz — ً❉حـنـــين❉ (@mariam82ali) October 22, 2020

وأوضح الوالد أنه تم التقدم بشكوى جنائية مرفقة بكل التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى للنيابة العامة، ووزارة الصحة، وهيئة تنظيم المهن الصحية (نهرا).

وأردف "استلمت ابنتيّ من (مستشفى) السلمانية، وذهبت مع والدي فوراً لإجراء مراسم الغسل في مغتسل البلاد القديم تمهيداً لدفنهما، ولكن بمجرد أن فتحت الكيس وأزحت عنهما البطانية الملفوفين بها، وجدتهما تتنفسان وتصيحان، وقمت بتوثيق مقطع فيديو يبين صياح إحدى البنتين أثناء إجراء مراسم الغسل".

الفضيحة التي حصلت في مستشفى السلمانية بوفاة طفلتين امر يقطع القلب يجب محاسبة المتسببين في هذا الحادث من اطباء وممرضين الذين كانوا موجودين ولهم يد في الحادث

اما المطالبة باستقالة وزيرة الصحة فهو تغريد خارج السرب

اللهم ارحم الطفلتين والهم ذويهم الصبر والسلوان#البحرين #وزارة_الصحة — صرخة روح (@soul_cry1) October 22, 2020

وأصدرت وزارة الصحة البحرينية إفادة جاء فيها "حضرت المريضة الى مجمع السلمانية الطبي بتاريخ 15 أكتوبر 2020 الساعة 8:00 مساء، وكانت في حالة إجهاض بـ22 اسبوعا من الحمل، والنتيجة كانت مولودتين اثنتين، وبعد معاينتهما من قبل الطاقم الطبي تبين لديهم في حينه أنه لا توجد علامات تدل على أنهما على قيد الحياة، وتم تسليمهما للأب بتاريخ 16 أكتوبر 2020 الساعة 9:30 صباحا.

وأضافت "وفي نفس اليوم أحضر الأب المولودتين إلي مجمع السلمانية الطبي، وبعد معاينتهما من قبل الطاقم الطبي، تبين أن أحدهما متوفية والأخرى تصدر صوت بكاء وتم انتعاشها وادخالها إلى وحدة العناية المركزة للأطفال الخدج، إلا أنها فارقت الحياة".

#البحرين l بالفيديو… والد التوأم زهراء وفاطمة: "السلمانية" سلمونا طفلتيّ في كيس لدفنهما لنفاجئ أنهما أحياء في المغتسل!

🔺 بلاغ رسمي إلى النيابة العامة… والصحة أحالت القضية لـ"نهرا"https://t.co/3flFy8vpmI pic.twitter.com/kVyKeGHHHd — 🇧🇭هاني الفردان (@manamavoice1) October 22, 2020

ونقلت وكالة أنباء البحرين تصريحات عن القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أحمد الأنصاري بأنه فور اكتشاف الملابسات الخاصة بحادث إجهاض مريضة في السادس عشر من أكتوبر الجاري تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة برئاسة الدكتور نبيل العشيري رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية، كما تم إيقاف طبيب عن العمل بمجمع السلمانية الطبي لحين الانتهاء من عمل لجنة التحقيق.

وشدد الأنصاري على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تقصيره وفق ما ستصل إليه نتائج لجنة التحقيق وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية وبإشراف مباشر من المجلس الأعلى للصحة.

تمنيت نهايه القصه ان واحد من تؤام عاش 😔 .. الله يعوض الام والاب ان شاءالله ولابد من محاسبه من كان السبب #السلمانيه — ﮼شيماء، (@Shaima12313) October 22, 2020

وأضاف الأنصاري أن تقديم خدمات متميزة لمرتادي مجمع السلمانية الصحي وكافة المستشفيات الحكومية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع أولوية دائمة، وأكد أنه لا يمكن التهاون أو التردد في اتخاذ ما يلزم بحق من يقصر في أداء المهمات المناطة به وفق الإجراءات والمعايير الطبية المعتمدة.

وعلى منصات التواصل طالب مغردون بحرينيون بمحاسبة المتسببين عن وفاة توأم بمستشفى السليمانية الحكومية، بسبب عدم الموافقة على وضعهما بالحضانة بعد الولادة المبكرة، ووصفوا ما حدث بالـ"فضيحة".

#وزارة_الصحة من اسوء الى الأسوء و مستشفى السلمانية والأخطاء الطبية فيه بالكوارث ومتكرره وآخرها حالة التؤام وانا شخصيا حصل لزوجتي خطأ كارثي فقدت توأم بكل برود ، الأخطاء متكرره والسبب الاول اطباء غير مؤهلين والسبب الأكبر وهو السائد في كل مكان وهو الأفلات من العقاب#البحرين pic.twitter.com/8vP2OO9YEn — Adel Al.Marzooq (@AdelAlmarzooq) October 22, 2020