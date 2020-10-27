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سياسة|كندا

خلال شهر واحد.. الاعتداء على ثلاثة مساجد في مونتريال الكندية

تم اقتحام مسجد مكة المكرمة بمدينة مونتريال بكندا يوم 19 من الشهر الجاري
تم اقتحام مسجد مكة المكرمة بمدينة مونتريال بكندا يوم 19 من الشهر الجاري
27/10/2020

وقالت الشرطة إنّ مدينة مونتريال شهدت "3 حوادث اعتداء على مساجد، أحدثها السبت الماضي، فيما كان هناك اعتداءين آخرين أولهما بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين أول والآخر بتاريخ 5 من الشهر نفسه".

وأوضحت الشرطية كارولين شيفريفيلس، من شرطة مونتريال، إن المحققين ينظرون في الاعتداءات الثلاث "باعتبارها حوادث سرقة وليست جرائم كراهية"، حسب ما نقلت صحيفة "مونتريال غازيت" الثلاثاء. 

وأضافت أن الشرطة تبحث الآن في لقطات المراقبة لتحدد ما إذا كانت عمليات الاقتحام مرتبطة ببعضها البعض.

وجاءت تصريحات الشرطية في ظل اتهامات من قبل أفراد من الجالية المسلمة، تشير إلى تورط رجل واحد، 61 عاما في الهجمات الثلاث، حسب المصدر ذاته.

وكانت الشرطة ألقت القبض على الرجل المشار إليه في واقعة الاعتداء على مسجد "السلام" وسط مدينة مونتريال في 5 أكتوبر/تشرين أول بعد فحص لقطات المراقبة، إلا أنها عادت وأفرجت عنه في الـ15 من الشهر نفسه، بشرط مثوله للمحاكمة في 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وبررت الشرطة الإفراج بأنه مستند إلى قانون ينص على أنه لا يتم احتجاز المشتبه بهم الذين يتم إلقاء القبض عليهم في تهم سرقة بسيطة حتى مثولهم للمحاكمة.

واتهمت الشرطة الرجل بسرقة مبلغ "صغير" من المال من داخل المسجد. غير أنها في المقابل، أكدت أنها ستحقق مع الرجل في الاعتداءين الآخرين.

ويتهم أفراد من الجالية المسلمة في مونتريال، الرجل نفسه بالتورط في حادثتي الاعتداء اللتين وقعتا على مسجد "نور المدينة" السبت الماضي وفي 19 أكتوبر على مسجد "مكة المكرمة".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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