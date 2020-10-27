البث الحي
سياسة

المفوضية الأوربية: مقاطعة المنتجات الفرنسية ستُبعد تركيا أكثر عن الاتحاد الأوربي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
27/10/2020

وقال المتحدث إن "اتفاقات الاتحاد الأوربي مع تركيا تنص على التبادل الحر للسلع. ينبغي احترام الموجبات الثنائية التي تعهدت تركيا الالتزام بها في إطار هذه الاتفاقات بشكل كامل".

وأضاف أن "الدعوات لمقاطعة منتجات كل دولة عضو تتنافى مع روحية هذه الموجبات وستُبعد تركيا أكثر عن الاتحاد الأوربي".

ويربط بين الاتحاد الأوربي وتركيا اتحاد جمركي دخل حيز التنفيذ في 31 من ديسمبر/ كانون الأول 1995.

وحسب المفوضية الأوربية، كانت تركيا العام 2019 الشريك التجاري الخامس للاتحاد الأوربي وهو "بفارق كبير" الشريك الأول بالنسبة لأنقرة.

ودعا أردوغان، الاثنين، إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، متقدماً الدول الإسلامية التي أعربت عن غضبها المتزايد حيال تصريحات ماكرون بشأن الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتُرجم تصعيد التوتر بين تركيا وفرنسا باستدعاء باريس سفيرها لدى أنقرة السبت للتشاور.

واندلعت الأزمة الأخيرة بعد تأكيد ماكرون تمسك بلاده بمبدأ الحرية في نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، خلال مراسم تكريم أقيمت للمدرس صامويل باتي الذي قتل بقطع الرأس في 16 من أكتوبر/ تشرين الأول بيد شيشاني ذبح أستاذ التاريخ لأنه عرض هذه الرسوم على تلاميذه في المدرسة خلال صف حول حرية التعبير.

وشكك أردوغان في "الصحة العقلية" لماكرون واتّهمه، الاثنين، بأنه "يقود حملة كراهية" ضد المسلمين.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من سياسة

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة

مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين تحدث أمام منتدى الأمن العالمي الي عُقد افتراضيا (مواقع التواصل)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)

رئيس أذربيجان يتفقد مدينتين محررتين وروسيا ترسل قاذفات صواريخ لكاراباخ (فيديو)

الرئيس الأذري إلهام علييف يتفقد مدينتي جبرائيل وفضولي (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)