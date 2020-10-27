البث الحي
سياسة|أمريكا

القضاء يرفض دفاع وزارة العدل الأمريكية عن ترمب في قضية "اغتصاب"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
27/10/2020

وقال القاضي إن تصريحات ترمب التي يُقاضى بسببها بتهمة التشهير، لا تقع في نطاق مهامه الرئاسية.

ورفعت الكاتبة الصحافية إي جين كارول (76 عامًا) دعوى ضد ترمب أمام محكمة ولاية نيويورك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بتهمة التشهير بها؛ لأنه وصف "بالكذب المطلق" قولها إنه اغتصبها في غرفة قياس الملابس بمتجر كبير في نيويورك، منتصف التسعينيات.

وقال ترمب خلال مقابلة، في يونيو/ حزيران 2019، إنه لم يلتقها قط، وإنها "ليست من نوع النساء الذي يروق له".

والقضية منظورة في المحكمة حتى الآن على الرغم من جهود أحد محامي ترمب الشخصيين، ويدعى مارك كازوفيتش، لإسقاطها.

وفي بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، طلبت وزارة العدل أن تحل محل كازوفيتش على أساس أن "الرئيس كان يتصرف في إطار وظيفته" عندما أدلى بتصريحاته التشهيرية المزعومة.

واعتبر الدفاع حجة وزارة العدل "صادمة"، في حين كان يقترب من اللحظة التي قد يُطلب فيها من الرئيس عينات من الحمض النووي وشهادة.     

وحكم قاضٍ فيدرالي في مانهاتن لصالح الدفاع، الثلاثاء. 

وقال القاضي لويس كابلان إن الرئيس الأمريكي ليس "موظفًا حكوميًا"، وحتى وإن كان كذلك، فإن "تصريحاته التشهيرية المزعومة بحق السيدة كارول لا تقع ضمن نطاق عمله".

وأضاف القاضي أن "تعليقاته تتعلق باعتداء جنسي مزعوم يعود إلى عقود قبل توليه السلطة، والتهم لا علاقة لها بالشؤون الأمريكية الرسمية".     

وفي حين أن وزارة العدل يمكن أن تستأنف القرار، إلا أن كارول ومحاميها رحبت به.     

وقالت كارول في بيان: "عندما تحدثت علنًا لأقول ما فعله دونالد ترمب بي في غرفة تبديل الملابس في أحد المتاجر، كنت أتحدث ضد أحد الأفراد. عندما وصفني ترمب بالكاذبة.. لم يكن يتحدث بصفته رئيسًا للولايات المتحدة".     

وأضافت: "كما أقر القاضي اليوم، فإن مسألة ما إذا كان الرئيس ترمب قد اغتصبني قبل 20 عامًا هي في جوهر الملف. يمكننا أخيرًا العودة إلى هذه المسألة وتبيان الحقيقة".

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من سياسة

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة

مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين تحدث أمام منتدى الأمن العالمي الي عُقد افتراضيا (مواقع التواصل)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)

رئيس أذربيجان يتفقد مدينتين محررتين وروسيا ترسل قاذفات صواريخ لكاراباخ (فيديو)

الرئيس الأذري إلهام علييف يتفقد مدينتي جبرائيل وفضولي (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)