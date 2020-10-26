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نتنياهو يمنع وزراء حكومته من السفر للإمارات قبله.. ما السبب؟

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار)
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار)
26/10/2020

وأفاد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، الإثنين، أنه "في الأسابيع الأخيرة، اتصل عدد من الوزراء بمكتب نتنياهو، وأبلغوه باهتمامهم بزيارة الإمارات لعقد اجتماعات مع نظرائهم، لتعزيز التعاون بين البلدين".

وأضاف الموقع "من بين الوزراء الذين أرادوا السفر إلى الإمارات كانت وزيرة النقل ميري ريغيف".

ونقل الموقع، عن 3 مسؤولين إسرائيليين، لم يسمهم، قولهم إن نتنياهو استخدم حق النقض ضد رحلة ريغيف إلى الإمارات، وطلب تعليقها حتى إشعار آخر.

وأوضح المسؤلون أنفسهم أن نتنياهو مهتم بأن يكون أول سياسي إسرائيلي يزور الإمارات بعد توقيع اتفاقية السلام، وعندها فقط يسمح لوزراء الحكومة الآخرين بالسفر إلى هناك للقاء نظرائهم.

وكان نتنياهو تحدث هاتفيا قبل أسبوعين مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتبادلا الدعوات بتبادل الزيارات.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أصدره مكتبه آنذاك، "لقد دعوته (ابن زايد) لزيارة إسرائيل، ودعاني لزيارة أبو ظبي".

كما ذكر الموقع الإخباري الإسرائيلي، أنه لا موعد محدد لزيارة نتنياهو إلى الإمارات بعد، مشيرا إلى رفض مكتبه، التعليق على هذه المعلومات.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 من سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وكان وفد إسرائيلي زار الإمارات قبل التوقيع على الاتفاق فيما زار وفد حكومي إماراتي إسرائيل بعد التوقيع على الاتفاق.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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