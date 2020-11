"مثل الهولوكوست".. عمران خان يرسل خطابا لمؤسس فيسبوك بشأن المحتوى المعادي للإسلام

ودعا خان إدارة فيسبوك إلى حظر المحتويات المروجة للإسلاموفوبيا.

وجاء ذلك بعد ساعات من انتقاد خان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشيرا إلى أنه يتسبب في تنامي مشاعر الإسلاموفوبيا.

وقال خان في الخطاب إن "تنامي الإسلاموفوبيا يشجع التطرف والعنف في جميع أنحاء العالم، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك".

وأضاف أنّ "الأعمال الوحشية ضد المسلمين، والدعاية المناهضة للإسلام ستؤدي إلى مزيد من الاستقطاب والتهميش للمسلمين في دول من بينها فرنسا".

كما أشار إلى رغبته في فرض فيسبوك حظرا على المحتويات الداعمة للإسلاموفوبيا وكراهية الإسلام مثل الذي وضعه على الهولوكوست.

وتحظر سياسة فيسبوك الجديدة أي محتوى ينكر أو يشوه الهولوكوست.

والأحد، ضم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، صوته إلى الانتقادات المتزايدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب "تشجيعه على الإسلاموفوبيا" بعد مقتل مدرس عرض رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد عليه السلام على تلاميذه.

وفي سلسلة من التغريدات، قال خان "السمة المميزة لقائد البلاد هي أنه يوحد المواطنين.. بدلاً من تقسيمهم".

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني "من خلال مهاجمة الإسلام، أضر الرئيس ماكرون بمشاعر ملايين المسلمين في أوربا وفي أنحاء العالم، دون أن يفهم ذلك".

وأضاف "هذا هو الوقت الذي كان يمكن فيه للرئيس ماكرون أن يضفي لمسة علاجية ويحرم المتطرفين من المساحة بدلاً من خلق مزيد من الاستقطاب والتهميش الذي يؤدي حتماً إلى التطرف".

