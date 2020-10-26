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كورونا.. مسؤول فرنسي: فقدنا السيطرة على الجائحة

تخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم، الأربعاء، حاجز الـ 52 مليون إصابة
تخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم، الأربعاء، حاجز الـ 52 مليون إصابة
26/10/2020

وقال إريك كوميس، رئيس قسم الأمراض المعدية والمدارية في مستشفى "بيتي سالبترير" بالعاصمة باريس، لإذاعة فرانس إنفو "لقد فقدنا السيطرة على الوباء".

فيما أعرب جان فرانسوا دلفريسي، رئيس الهيئة الاستشارية الحكومية لمكافحة الفيروسات، عن دهشته من "وحشية" الموجة الثانية من الجائحة والارتفاع الكبير في عدد الإصابات.

وحذر دلفريسي من أن الموجة الثانية من الفيروس يمكن أن تكون "أقوى من الأولى" وأنها تنتشر في جميع أنحاء أوربا. وقال إنه قد تكون هناك مئة ألف إصابة جديدة في فرنسا بكورونا يوميًا، أي أكثر من ضعف أحدث الأرقام المعلنة.

وجاءت تصريحات دلفريسي عقب الإعلان عن أكثر من 52 ألف حالة إصابة جديدة الأحد، في فرنسا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في فرنسا إلى مليون و138 ألفًا و507 حالات لتتجاوز البلاد بذلك الأرجنتين وإسبانيا، وتصبح في المركز الخامس على مستوى العالم من حيث عدد حالات الإصابة بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا.

أصبحت فرنسا في المركز الخامس على مستوى العالم من حيث عدد حالات الإصابة (رويترز)

وفي السياق، طرح المسؤول الفرنسي طرح فكرة اللجوء إلى إعادة فرض الإغلاق المحلي التام، أو تمديد حظر التجول الجزئي الذي يبدأ من 9 مساء وحتى السادسة صباحا وتم فرضه في نصف المقاطعات الإدارية الفرنسية.

وارتفع عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفيات في فرنسا بسبب الفيروس بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة؛ ما زاد الضغط على وحدات العناية المركزة.

ويملأ مرضى كورونا الآن أكثر من ثلثي وحدات العناية المركزة في منطقة باريس، حسب الإذاعة الفرنسية.

وتعد فرنسا من بين الدول الأكثر تضررا من الوباء، حيث سجلت أكثر من مليون و138 ألف إصابة وما يزيد عن 34 ألفا و761 وفاة حتى ظهر الإثنين.

المصدر : وكالات
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