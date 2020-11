كاراباخ.. أذربيجان تتهم أرمينيا بخرق الهدنة واستهداف المدنيين

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، الاثنين، أن الجيش الأرميني استهدف وحدات عسكرية أذرية في قرية سفيان بمدينة لاتشين، وقصفه المدنيين في مدينة ترتر.

The villages of Aghdam region are under artillery fire by the Armenian armed forces.#StopArmenianTerror — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 26, 2020

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها ملتزمة باتفاق الهدنة الإنسانية في كافة الجبهات.

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان توصل أذربيجان وأرمينيا لاتفاق هدنة إنسانية يبدأ تنفيذه اعتبارا من الساعة الثامنة صباح الاثنين.

The enemy fired at the territories of Tovuz, Gadabay and Dashkesan regions of Azerbaijan from the Berd, Chambarak and Vardenis regions of Armenia .

At the same time, the positions of our units in the direction of Tartar, Aghdam, Fizuli, Lachin and Gubadli are under the enemy fire — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 26, 2020

وأعلنت أذربيجان عن تدمير معدات عسكرية وقذائف للجيش الأرميني بعد ظهر أمس، حيث هاجمت وحدات الجيش الأذربيجاني القوات الأرمينية خلال معارك في جبهات مختلفة.

ونتيجة للضربات، تم تدمير 6 مدافع هاوترز من طراز D-30 و 1 D-1 و مدرعتين BMP و وعدة سيارات وعدد كبير من القذائف.

The enemy’s 6 D-30 and 1 D-1 howitzer-guns, 2 BMP infantry fighting vehicles, 1 auto vehicle and a large amount of ammunition were destroyed.#KarabakhisAzerbaijan#LongLiveAzerbaijan#LongLiveAzerbaijanArmy pic.twitter.com/pT53st1Dzr — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 25, 2020

واشنطن تعلن وقفا لإطلاق النار

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأحد، عن وقف إطلاق النار بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمينية في كاراباخ، ابتداء من صباح اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، سيدخل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية حيز التنفيذ في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (4:00 ت غ) من يوم 26 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

Due to the resolute actions of the units of the Azerbaijan Army, the enemy lost up to 50 servicemen and was forced to retreat. As a result, four auto vehicles full of ammunition and one armored vehicle of the enemy were seized.#KarabakhisAzerbaijan#StopArmenianTerror pic.twitter.com/NVnHH5xOzC — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 25, 2020

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة يسرت مفاوضات مكثفة بين وزراء الخارجية والرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا لتقريب أرمينيا وأذربيجان من حل سلمي لصراع إقليم ناغورني كاراباخ.

والسبت، التقى مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون بوزيري خارجية البلدين، الأرميني زهراب مناتساكانيان، والأذربيجاني جيهون بيراموف، بهدف التوصل لوقف إطلاق نار إنساني في قره باغ، بحسب البيان.

وأكد الجانبان، عقب المفاوضات في واشنطن، التزام بلديهما بتنفيذ وقف إطلاق النار الإنساني، والالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في موسكو بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين أول.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، شن الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم قره باغ المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وخلال العمليات، تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغيلان، و3 بلدات، وأكثر من 130 قرية، وعدد من المرتفعات الاستراتيجية.