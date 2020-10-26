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سياسة

قطر قد تحصل على طائرات إف-35 رغم اعتراضات إسرائيل.. إليك التفاصيل

صورة أرشيفية لمقاتلة إف 35
صورة أرشيفية لمقاتلة إف 35
25/10/2020

ويأتي ذلك رغم اعتراضات إسرائيل على مثل تلك الصفقة.

وقال شتاينتز، عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، لتلفزيون واي نت "لا شك لدي في أنهم (القطريون) إذا أرادوها وكانوا مستعدين للدفع فسيحصلون عليها عاجلا أو آجلا".

وأضاف "هذا افتراض يتعين أن نأخذه في الحسبان" مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تبحث "في نهاية المطاف عن المصالح الأمريكية" خاصة في مواجهة الطائرات الشبح المنافسة المعروضة من روسيا والصين.

وذكرت رويترز في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أن قطر قدمت طلبا رسميا لشراء الطائرة إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن والتي لم يحصل عليها في المنطقة إلى الآن سوى إسرائيل.

وقالت إسرائيل التي تتشاور واشنطن معها بشأن مثل هذه المبيعات إن الصفقة ستكون محل اعتراض.

وفي وقت لاحق، أكد متحدث باسم شتاينتز أن الموقف الإسرائيلي لن يتغير، قائلا لرويترز إن إسرائيل ستطلب في حالة المضي قدما في مثل هذه الصفقة "تعويضا مناسبا" وذلك في إشارة فيما يبدو إلى مساعدات دفاعية أمريكية.

ويبدي المسؤولون الأمريكيون استعدادا لبيع إف-35 للإمارات بعد أن قامت، هي والبحرين، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي. لكنهم يلوذون بالصمت إزاء طلب قطر شراء الطائرة.

وعملت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على إبقاء التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة. ومع ذلك أشار شتاينتز إلى أن مبيعات أسلحة أمريكية متطورة لدول عربية تمت في السابق رغم اعتراضات إسرائيل.

وفي بادئ الأمر، أبدت إسرائيل اعتراضات على حصول الإمارات على الطائرة إف-35. وأسقطت حكومة نتنياهو تلك الاعتراضات، الجمعة الماضي، بعد أن عاد وزير الدفاع بيني غانتس من واشنطن بضمانات أمنية أمريكية جديدة لإسرائيل.

واستبعدت قطر تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدر : رويترز
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