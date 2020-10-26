صيدلاني مصري يدخل غينيس كأصغر مدير مستشفى في العالم (فيديو)

وقالت موسوعة غينيس في بيان، إن علي نور الدين بدأ عمله صيدلانيا في العام 2013، ثم أصبح مديرًا لوحدة الكشف والتحكم في اللقاحات لمدة عام، ثم مديرًا لوحدة الرعاية الصحية الوقائية لمدة عام آخر، قبل أن يصبح مديرًا عامًا لمستشفى فرشوط المركزي من أكتوبر/تشرين الأول 2017 وحتى يونيو/حزيران 2020.

وفي مقطع فيديو متداول تحدث الصيدلاني المصري عن تسجيله رقما قياسيا عالميا ضمن موسوعة غينيس بصفته أصغر مدير مستشفي في العالم.

وقال "أنا دكتور علي نور الدين تمّام مدير مستشفى نجع حمادي العام وقبلها مدير مستشفى فرشوط المركزي".

وأضاف تمّام "حصلت على ماجستير إدارة أعمال، ودبلوم دراسات عليا في إدارة المستشفيات، ودبلوم الجودة الصحية، والعديد من الدورات والكورسات".

وتابع "أنا ابن مصر وليس محافظة قنا، أتشرف أن مصريا دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والحمد لله أني ساعدت في رفع اسم مصر في موسوعة عالمية".

وأضاف "أنا ابن قرية الكوم الأحمر مركز فرشوط محافظة قنا وتخرجت من كلية الصيدلة بتفوق، واشتغلت بالعمل الحكومي صيدلانيا، ثم وحدة الطعوم والأمصال، ثم مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بفرشوط، ثم نائبا لمدير الإدارة الصحية بفرشوط، ثم مديرا لمستشفى فرشوط المركزي، الذي قضيت به ثلاث سنوات بذلنا فيها الجهد من أجل أهلنا في محافظة قنا".

وتابع تمّام "أشكر كل القادة التنفيذيين على تعييني مديرا لمستشفى نجع حمادي العام وسنبذل كل جهد لتطوير وتحسين الخدمة الصحية في قنا".

الصيدلي المصري علي نور الدين تمام يدخل موسوعة #غينيس #شاهد | الصيدلي المصري علي نور الدين تمام يدخل موسوعة #غينيس للأرقام القياسية باعتباره أصغر مدير مستشفى في العالم، وهو في عمر 26 عاما و85 يوما فقط في 8 أكتوبر تشرين أول 2017 بعد أن كان مسجلا باسم الطبيب الأرجنتيني ماريو ماتياس Posted by ‎قناة الجزيرة مباشر – Aljazeera Mubasher Channel‎ on Sunday, 25 October 2020

واستطرد "الرقم القياسي السابق كان مسجلا في دولة الأرجنتين، وكان الدكتور مانيو هو صاحب الرقم القياسي منذ عام 2011، لكني كسرت الرقم بفارق 140 يوما".

ووجه تمّام الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الصحة هالة زايد، وكذلك محافظ قنا ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، واعدًا ببذل مزيد من الجهود لخدمة مصر.

وفي الختام قال نور الدين تمّام "الحمد لله أصبح مصري هو أصغر مدير مستشفى سنا على مستوى العالم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

بيان موسوعة غينيس