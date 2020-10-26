شاهد: مراكز تجارية بالأردن تتلف البضائع الفرنسية نصرة للنبي محمد

وأزال العاملون في مركز "ربوع القدس"، في العاصمة الأردنية عمّان، البضائع الفرنسية تنديدًا بالإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتفاعلت محال ومراكز تجارية عدة مع دعوة المقاطعة، بعد إصرار فرنسا على نشر رسومات كاريكاتيرية تنال من مقام نبي الإسلام، فضلًا عن إصرار الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون على عدم التخلي عن تلك الرسومات بدعوى حرية التعبير.

شاهد: سحب المنتوجات والسلع الفرنسية من احد اكبر المحلات التجارية في الاردن#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه #boycottfrance pic.twitter.com/OekgOh4NFC — مجلة ميم (@MeemMagazine) October 24, 2020

وفي أسواق الفريد، أزال العاملون جميع البضائع الفرنسية استجابة لحملة المقاطعة وردًا على الموقف الفرنسي من الإسلام ورموزه.

واستجابت المراكز التجارية في الأردن لدعوة المقاطعة في وقت قياسي لا سيَّما بعد إصرار فرنسا على نشر الرسومات المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام (نشرتها ابتداءً مجلة شارلي إيبدو 2006، بعدما نشرتها صحيفة يلاندس بوستن الدنماركية في 30 سبتمبر/أيلول 2005، وتُظهر نبي الإسلام -صلى الله عليه وسلم- يعتمر قنبلة بدلًا من العمامة، أو كشخصية مسلحة بسكين محاطة بامرأتين منتقبتين).

"نصرة للنبي".. الأردن ينصم لحملة #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية نصرة للإسلام والنبي "محمد" صلى الله عليه وسلم، والتصريحات العنصرية المتطرفة للرئيس الفرنسي #ماكرون..

الأردنيون يقاطعون كافة محطات البنزين ومحلات الجملة والتجزئة التي تحمل العلامات الفرنسية. pic.twitter.com/zZNtAQulRp — SALAMA -1 ) سلامة (@FattahFattah62) October 25, 2020

ودشن نشطاء أردنيون على مواقع التواصل حملة واسعة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، فضلًا عن منع التعامل مع الشركات الفرنسية المستثمرة في الأردن.

https://twitter.com/sahabalnamr/status/1320465253159915522?ref_src=twsrc%5Etfw

وكانت مجلة "شارلي إيبدو" الهزلية الفرنسية قد أعلنت، الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول الماضي، إعادة نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للنبي محمد،بعد أن كانت هذه الرسوم سببًا في تعرض الصحيفة لاعتداء أوقع 12 قتيلًا من هيئة تحريرها في يناير/كانون ثانٍ 2015.

وكتب مدير الصحيفة الأسبوعية لوران ريس سوريسو: "لن نستسلم أبدًا"، مبررًا قرار إعادة نشر الرسوم على غلاف العدد الجديد -قبل ساعات من محاكمة شركاء المشاركين الذين قضوا على هيئة التحرير في 7 يناير 2015- على أنه تضامن مع الضحايا.

Les appels au boycott de produits français se multiplient dans plusieurs pays du Moyen-Orient, après l'émoi suscité par les propos du président Emmanuel Macron, qui a promis de ne pas "renoncer aux caricatures" du Prophète Mahomet, interdites dans la religion musulmane #AFP pic.twitter.com/1x8nv57HIs — Agence France-Presse (@afpfr) October 25, 2020

وشهدت فرنسا في الآونة الأخيرة جدلًا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين تستهدف الإسلام والمسلمين، عقب حادثة قتل معلم تاريخ يُدعى صامويل باتي (47 عامًا)، في 16 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، على يد تلميذ فرنسي (18 عامًا).

شاهد.. حملة شعبية واسعة لـ#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية في الأردنhttps://t.co/Ty8JfVRCiC — CNN بالعربية (@cnnarabic) October 25, 2020

وكان باتي قد عرض على طلابه رسومات كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد (الرسوم نفسها التي عرضتها شارلي إيبدو من قبل)، بدعوى حرية التعبير.

متاجر الأردن تنضم لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية ردا على إساءات فرنسا المتكررة للنبي الكريم ﷺ pic.twitter.com/ZkW01EZJ3K — صحيفة الاستقلال (@alestiklal) October 24, 2020

ووصف الرئيس الفرنسي حادثة مقتل باتي، يومها، بأنها تقويض لحرية التعبير و"هجوم إرهابي إسلامي"، متوعدًا بالتصدي لهذا الإرهاب، وفق تعبيره.

#إلا_رسول_الله_يافرنسا

تحية لنشامى ونشميات الاردن مقاطعة المنتجات الفرنسية pic.twitter.com/2S0bgXwCQz — د.محمد قربان قشاري Dr.M G Kuchari (@mgkuchari) October 24, 2020

وقوبلت كلمته برفض واسع النطاق في البلاد الإسلامية، ووصفت تصريحاته بالتحريض على الكراهية، وانطلقت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية في الوطن العربي.

وكتب ماكرون باللغة العربية، الأحد، قائلًا "ما من شيء يجعلنا نتراجع، أبدًا.. نتعلق بالحرية، ونضمن المساواة، ونعيش الإخاء بزخم.. تاريخنا تاريخ النضال ضد كل أشكال الطغيان والتعصب، وسنستمر".

إلا رسول الله♥️

مقاطعة المنتجات الفرنسية في الأردن-إربد(الرمثا)♥️🇯🇴 pic.twitter.com/kJSKxqXmMm — lahjetna (@lahjetna1) October 25, 2020

وأضاف "نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، لا نقبل خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني، وسنستمر، سنقف دومًا إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".

لا شيئ يجعلنا نتراجع، أبداً.

نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2020

و دعت وزارة الخارجية الفرنسية لعدم مقاطعة منتجات بلدها بعد الاستجابة الملموسة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وقالت في بيان إن الأيام القليلة الماضية شهدت دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لا سيّما المنتجات الغذائية، فضلًا عن دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

وأضاف البيان "دعوات المقاطعة هذه لا أساس لها، ويجب أن تتوقف على الفور، وكذلك جميع الهجمات ضد بلدنا، والتي تدفعها أقلية متطرفة".

وتابع "الدعوات إلى المقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فورًا، وكذلك كل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا والتي تقف وراءها أقلية راديكالية"، وذلك بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون عن الإسلام أثارت انتقادات وتظاهرات ودعوات إلى مقاطعة السلع الفرنسية في العالم الإسلامي.

#عاجل | رويترز: وزارة الشؤون الخارجية في #فرنسا تدعو الدول الإسلامية لعدم مقاطعة المنتجات الفرنسية pic.twitter.com/LKIq1WPTd0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2020

وكان ماكرون شدّد في تصريحات صحفية،الأربعاء الماضي، أن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتيرية" المسيئة للنبي محمد (تعود للمجلة الفرنسية شارلي إيبدو)، والمنشورة على واجهات المباني بمدن فرنسية عدة بينها تولوز ومونبولييه (جنوب)، مما دفع إلى ظهور حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية نُصرة لنبي الإسلام.

وسبق أن أعلن ماكرون، مطلع الشهر الجاري، أن على فرنسا التصدي لما سماها "الانعزالية الإسلامية" زاعمًا أنها تسعى إلى "إقامة نظام موازٍ" و"إنكار الجمهورية".

كما صرَّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأحد 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أن بلاده تخوض حربًا ضد ما أسماه "الإرهاب الإسلامي"، وذلك في تصريحات له خلال زيارة لمعبد يهودي قرب العاصمة باريس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الأربعاء 16 من يوليو/تموز المنقضي، إن "مكافحة التطرف الإسلامي" هي أحد "شواغله الكبرى"، وذلك خلال إعلانه أمام الجمعية الوطنية بيان السياسة العامة لحكومته.

وأدت سلسلة اعتداءات شهدتها فرنسا منذ يناير/كانون الثاني 2015 إلى مقتل 258 شخصًا، ولا يزال "مستوى التهديد الإرهابي مرتفعًا جدًا" بعد خمس سنوات على ذلك، وفق بيان الداخلية الفرنسية.

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