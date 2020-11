ردا على الرسوم المسيئة.. باكستان تستدعي سفير فرنسا ودعوة ليبية لإلغاء صفقة توتال

بينما دعا المجلس الأعلى في ليبيا أمس حكومة الوفاق (المعترف بها دوليًا) إلى إلغاء صفقة شراء توتال الفرنسية حصة ماراثون أويل ليبيا في شركة الواحة للنفط، التي تتبع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

ويأتي ذلك بينما تصاعدت الاحتجاجات في الدول العربية والإسلامية على تطاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على النبي محمد، واتساع الدعوات الرسمية والشعبية لمقاطعة البضائع الفرنسية.

ودعا وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في بيان، الإثنين، الأمم المتحدة إلى الانتباه إلى خطاب الكراهية ضد الإسلام واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف قريشي أن الوزارة دعت السفير الفرنسي لدى إسلام آباد، مارك باريتي، وسلمته مذكرة احتجاج.

وأكد القريشي على وجود غضب عالمي بسبب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام وماكرون يصب البنزين على النار بتصريحاته غير المسؤولة.

وشدد الوزير الباكستاني على أنه لا يحق لأحد أن يجرح مشاعر ملايين المسلمين بذريعة حرية التعبير، مشيراً إلى أن بذور الكراهية المزروعة اليوم ستؤدي إلى عواقب وخيمة.

Hallmark of a leader is he unites human beings, as Mandela did, rather than dividing them. This is a time when Pres Macron could have put healing touch & denied space to extremists rather than creating further polarisation & marginalisation that inevitably leads to radicalisation

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 25, 2020