ردا على إساءة فرنسا.. "حبيبي يا رسول الله" تزيّن الملاعب القطرية (صور)

وشهد الأسبوع الخامس من دوري نجوم قطر، وضع لافتات مناصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في استاد حمد بن خليفة، حيث أقيمت مباراة السد مع الأهلي، واستاد ثاني بن جاسم بالغرافة، حيث أقيمت مباراة الريان مع الدحيل.

في لقاء الريان – الدحيل الان .. لافتة " حبيبي يا رسول الله محمد " ❤️ pic.twitter.com/upBA5O68LW — Nile Sport (@NileSport1) October 25, 2020

وتأتي هذه اللافتات بعدما نشرت فرنسا، خلال الأيام الماضية، عددا من الصور والرسوم المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام على واجهات بعض المباني.

كما أصر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على عدم التخلي عن تلك الرسوم، مشددًا على عدم التراجع عن نشرها بأي حال.

الصورة 📸 من مباراة الريان والدحيل دوري نجوم قطر 🇶🇦

حبيبي يا رسول الله 💚 pic.twitter.com/hGtRpFgegC — BOUSSAID ELHOUSSAINE 💚🇲🇦 (@BoussidHoussine) October 25, 2020

وشهدت فرنسا، في الآونة الأخيرة ، جدلًا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين تستهدف الإسلام والمسلمين، عقب حادثة قتل معلم تاريخ يُدعى صامويل باتي (47 عامًا)، في 16 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، على يد تلميذ فرنسي (18 عامًا) غضب من عرض باتي رسومات كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد على طلابه، بدعوى حرية التعبير.

ووصف الرئيس الفرنسي حادثة مقتل باتي، يومها، بأنها تقويض لحرية التعبير و"هجوم إرهابي إسلامي"، متوعدًا بالتصدي لهذا الإرهاب، وفق تعبيره.

مدرجات الدحيل والريان في الدوري القطري تتزين بعبارة "حبيبي يا رسول الله" 🕋❤#إلا_رسول_الله pic.twitter.com/qodRsEgxYU — ابن التالتة شمال 💪🦅💝🦅 (@AhmedRa34054092) October 25, 2020

وقوبلت كلمته برفض واسع النطاق في البلاد الإسلامية، ووصفت تصريحاته بالتحريض على الكراهية، وانطلقت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية في الوطن العربي.

وسبق أن أعلن ماكرون، مطلع الشهر الجاري، أن على فرنسا التصدي لما سماها "الانعزالية الإسلامية" زاعمًا أنها تسعى إلى "إقامة نظام موازٍ" و"إنكار الجمهورية".

حبيبي يا رسول الله

"محمد" pic.twitter.com/gzuWTu76VI — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) October 25, 2020

كما صرَّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأحد 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أن بلاده تخوض حربًا ضد ما أسماه "الإرهاب الإسلامي"، وذلك في تصريحات له خلال زيارة لمعبد يهودي قرب العاصمة باريس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الأربعاء 16 من يوليو/تموز المنقضي، إن "مكافحة التطرف الإسلامي" هي أحد "شواغله الكبرى"، وذلك خلال إعلانه أمام الجمعية الوطنية بيان السياسة العامة لحكومته.

وأدت سلسلة اعتداءات شهدتها فرنسا منذ يناير/كانون الثاني 2015 إلى مقتل 258 شخصًا، ولا يزال "مستوى التهديد الإرهابي مرتفعًا جدًا" بعد خمس سنوات على ذلك، وفق بيان الداخلية الفرنسية.

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