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سياسة|فرنسا

ردا على إساءة فرنسا.. "حبيبي يا رسول الله" تزيّن الملاعب القطرية (صور)

"حبيبي يا رسول الله" في مدرجات الملاعب القطرية
"حبيبي يا رسول الله" في مدرجات الملاعب القطرية
26/10/2020

وشهد الأسبوع الخامس من دوري نجوم قطر، وضع لافتات مناصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في استاد حمد بن خليفة، حيث أقيمت مباراة السد مع الأهلي، واستاد ثاني بن جاسم بالغرافة، حيث أقيمت مباراة الريان مع الدحيل.

وتأتي هذه اللافتات بعدما نشرت فرنسا، خلال الأيام الماضية، عددا من الصور والرسوم المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام على واجهات بعض المباني. 

كما أصر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على عدم التخلي عن تلك الرسوم، مشددًا على عدم التراجع عن نشرها بأي حال.

وشهدت فرنسا، في الآونة الأخيرة ، جدلًا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين تستهدف الإسلام والمسلمين، عقب حادثة قتل معلم تاريخ يُدعى صامويل باتي (47 عامًا)، في 16 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، على يد تلميذ فرنسي (18 عامًا) غضب من عرض باتي رسومات كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد على طلابه، بدعوى حرية التعبير.

ووصف الرئيس الفرنسي حادثة مقتل باتي، يومها، بأنها تقويض لحرية التعبير و"هجوم إرهابي إسلامي"، متوعدًا بالتصدي لهذا الإرهاب، وفق تعبيره. 

 وقوبلت كلمته برفض واسع النطاق في البلاد الإسلامية، ووصفت تصريحاته بالتحريض على الكراهية، وانطلقت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية في الوطن العربي.

وسبق أن أعلن ماكرون، مطلع الشهر الجاري، أن على فرنسا التصدي لما سماها "الانعزالية الإسلامية" زاعمًا أنها تسعى إلى "إقامة نظام موازٍ" و"إنكار الجمهورية".

كما صرَّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأحد 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أن بلاده تخوض حربًا ضد ما أسماه "الإرهاب الإسلامي"، وذلك في تصريحات له خلال زيارة لمعبد يهودي قرب العاصمة باريس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الأربعاء 16 من يوليو/تموز المنقضي، إن "مكافحة التطرف الإسلامي" هي أحد "شواغله الكبرى"، وذلك خلال إعلانه أمام الجمعية الوطنية بيان السياسة العامة لحكومته.

وأدت سلسلة اعتداءات شهدتها فرنسا منذ يناير/كانون الثاني 2015 إلى مقتل 258 شخصًا، ولا يزال "مستوى التهديد الإرهابي مرتفعًا جدًا" بعد خمس سنوات على ذلك، وفق بيان الداخلية الفرنسية.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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