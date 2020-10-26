السودان: أمريكا اشترطت التطبيع مع إسرائيل لشطبنا من القائمة السوداء

وزار بومبيو السودان أواخر أغسطس/آب الماضي في إطار جولة إقليمية وكان أول وزير خارجية أمريكي يزور هذا البلد منذ 15 عاما.

وأعلن السودان الجمعة تطبيع علاقاتها مع اسرائيل و"إنهاء حالة العداء بينهما"، وفق ما جاء في بيان ثلاثي صادر عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل نقله التلفزيون الرسمي السوداني، ووُصف الاتفاق بأنه "تاريخي".

وقال مجلس الوزراء في بيان "قدم السيد بومبيو خلال هذه الزيارة عرض الولايات المتحدة القاضي بالاعتراف والتطبيع مع إسرائيل شرطا لرفع اسم السودان من القائمة".

وأضاف "اقترح الجانب الأمريكي أن تتم مكالمة هاتفية رباعية يقوم بها الرئيس (الأمريكي دونالد) ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) بتهنئة السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان والسيد رئيس مجلس الوزراء (عبدالله حمدوك) والإعلان عن اتفاق مبادئ بين السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات".

وأشار البيان إلى أنه اتفق على إعداد اتفاقية بين الطرفين حول موضوع "إعادة العلاقات السودانية الإسرائيلية وسيتم البت فيه بواسطة المجلس التشريعي".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن اجتماعا مشتركا بين السودان وإسرائيل سيعقد في "الأسابيع المقبلة" لبحث آفاق التعاون.

وقالت الخارجية السودانية في بيان أنّه تم "الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين في الأسابيع المقبلة للتفاوض حول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة وغيرها".

وأضافت أن البلدين اتفقا "على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام في المنطقة".

ويحمل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان رمزية كبيرة. فعقب حرب 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة إضافة إلى سيناء والجولان، اجتمع أغلب الزعماء العرب في قمة بالخرطوم حيث تبنوا قرارا يعرف باسم "اللاءات الثلاث"، وهي لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع إسرائيل.

والسودان ليست لديه حدود مع اسرائيل ولعب دورا محدودا في النزاع العربي الاسرائيلي.

وفي فبراير/شباط الماضي، عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.