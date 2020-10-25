ملياردير إماراتي يصف 2020 بعام السلام بعد اتفاق التطبيع مع إسرائيل

وغرد الحبتور، المعروف بتأييده الشديد للتطبيع مع إسرائيل، قائلًا "بالرغم من كل التحديات التي واجهناها في عام 2020 بسبب كورونا، إلا أن التاريخ سيذكر 2020 بأنه عام السلام في الشرق الأوسط"، بحسب وصفه.

2. لاتفاق السلام مع #إسرائيل تأثير كبير. فعدا عن انهاء التوتّر الذي كنا نعيشه في #الشرق_الأوسط، فإن فوائده ستكون عديدة في ما يختص بالابحاث والتكنولوجيا والتبادل التجاري. وسنرى قريباً أن #اتفاق_إبراهيم له تأثير إيجابي حتى على صادراتنا ومنتجاتنا المحلية. — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) October 24, 2020

وتابع "إن اتفاقيات السلام التي تم توقيعها والجاري انضمام المزيد من الدول إليها، سيكون لها وقع إيجابي طويل الأمد على منطقتنا واقتصاداتها"، مشيرًا إلى "اتفاق أبراهام" التطبيعي الذي وُقّع بين الإمارات وإسرائيل.

وأضاف "لاتفاق السلام مع إسرائيل تأثير كبير. فعدا عن إنهاء التوتّر الذي كنا نعيشه في الشرق الأوسط، فإن فوائده ستكون عديدة فيما يختص بالأبحاث والتكنولوجيا والتبادل التجاري".

ماهي شروطكم مع الصهاينه لكي تطبعون؟؟ ١_ هل سيتم وقف الحرب ضد الفلسطنيين

٢_ هل ستكون القدس عاصمه لفلسطين ويعترف بها بالعالم

٣_ هل سيتم وقف بناء المستوطنات وعدم تهجير واجبار الفلسطينيين بالرحيل من الضفه الغربيه وغيرها

٤_ هل سيحل السلام وعدم تدخل اسرائيل بالشئون الداخليه للخليج؟؟ — بدر فلاح الحلفي (@baderfalahal1) October 25, 2020

واستطرد قائلًا "سنرى قريبًا أن اتفاق إبراهيم (أبراهام) له تأثير إيجابي حتى على صادراتنا ومنتجاتنا المحلية".

وحظيت تغريدة الحبتور بترحيب واسع في الأوساط الإسرائيلية ومؤيدي التطبيع، بينما قوبلت بغضب ورفض عربي واسع النطاق.

أو الأخرين أن يجدون لها حلاً أو أن يضمنوا أمن ومستقبل منقطتنا! أنت تعيد نفس إسطوانة السادات وإعلامه لترويج كامب ديفيد! لم يتحسن شيء في مصر ولم تستطيع أن تحفظ أمنها القومي أو الإقليمي بعد المعاهده. قبل أن نتحدث عن السلام يجب ان نعي معنى السلام والأمن القومي للدول! — Riyad Allahham (@AllahhamRiyad) October 24, 2020

وتساءل المغردون عن ثمن التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، واصفين تصريحات رجل الأعمال الإماراتي وأمثاله "بالانتكاسة"، وأن هذا الاتفاق كارثي وسيجلب "المصائب" على أبو ظبي بأيدي تل أبيب.

كما تساءل آخرون عن أي سلام يتحدث الحبتور ومعظم الدول العربية تعيش في حروب، بينما لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يقتل الفلسطينيين ويدنس المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى.

السلام في المنطقة مرهون برجوع فلسطين لاصحابها فقط لا مكان لليهود في فلسطين — مجدي كامل (غزة) 🇵🇸☕📕 (@magdykamelaa) October 25, 2020

وقبل أيام كشفت ورقة تحليلية أصدرها مركز الجزيرة للدراسات، المعلَن والمخفي في اتفاق "أبراهام"، خلصت إلى أن هذا الاتفاق سيُوَلِّد واقعًا مناقضًا لأهدافه المعلنة.

وتمثلت الأبعاد المخفية والأهداف الاستراتيجية المشتركة للاتفاق في: خنق المجال الحيوي الإيراني، مواجهة النفوذ التركي القطري في ليبيا، محاصرة القوة الصاعدة التركية وحصر تمددها، الاقتراب الاستراتيجي من الجزائر وتونس، وفرض الرِّيادة الإماراتية وضمان التفوق الاستراتيجي الإسرائيلي.

الي بيسمعك بيفكركم ضربتوا طلقة وحدة على اسرائيل ؟؟

من 20 سنة وهالعلاقات الخيانية موجودة ومعركتكم الوحيدة كانت ضد أطفال اليمن الي قتلتوهم في المنازل والخيام. — Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) October 25, 2020

أما عن آليات التنفيذ فتمثلت في: تركيز قاعدة تجسس ومراقبة إسرائيلية إماراتية في جزيرة سقطرى اليمنية، تسليح اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، والاستفادة الثنائية من القاعدة العسكرية الإماراتية في أرض الصومال.

ونبّهت الورقة إلى أن الشارع العربي تولد لديه شعور عام بالصدمة من هذا الاتفاق الذي وفَّر للفصائل الفلسطينية المُسَلَّحة حُجَّةً إضافية للتمسك بخيار المقاومة.

السلام الذي تتحدث عنه جاء باملاءات امريكية وهو سلام انظمة لا علاقة للشعوب به وعليه فهذا الكلام ميثالي جدااا ومهما يكن فالشعوب تدرك ان العداء مع الصهاينة مسالة عقيدة وليس سياسة او بزنس كما تفكر . — Dr.omaralfarouk (@Farouk08820550) October 24, 2020

كما خلق بيئة تصادُمِيَّة في منطقة الخليج بدخول فاعل هجين يُراهِنُ على تدمير البيت الخليجي من أجل التمكُّن من المزايا الجيوسياسية التي توفرها، إضافة إلى الاقتراب من إيران. وهذه كلها عوامل توتير ستضع المنطقة على صفيح ساخن بدلًا من تحقيق السلام.

أما عن الحبتور، فلم تكن هذه أولى تصريحاته المؤيدة للتطبيع فموقفه معروف منذ سنوات، وقبل أكثر من أسبوعين، صرح لصحيفة إسرائيلية بأنه لن تكون هناك عودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الشتات إلى ديارهم التي هجروا منها إبان نكبة 1948.

أحنا انتكسنا من قليل

مهو من الأشكال اللي زيكم

حسبي الله ونعم الوكيل في كل من رضي بكم بيننا الي يوم الدين — 🌼زهرة الصعيد 🌼👑 🌻🇦🇹💖 (@1911Raghda) October 25, 2020

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، كرر الحبتور مطالباته لدول الخليج العربية بإقامة علاقات علنية مع إسرائيل للاستفادة منها سياسيا واقتصاديا، مؤكدًا أن إيران هي العدو الأكبر للخليج.

وكان الحبتور قد أثار زوبعة من الانتقادات عندما قال في فيديو مسجل بثه على مواقع التواصل الاجتماعي: "إننا نريد سلاما مع إسرائيل حتى لو رفضت هي"، وجميع تصريحاته قوبلت بموجة غضب من الشارع العربي والإماراتيين الرافضين للتطبيع ولأي سلام مع قتلة الفلسطينيين.

خيالكم واسع 😂 ياحبيبي عصابه جايه مغتصبه ارض مسلمة بهدف عقائدي الله ورسوله محذرنا منهم وانت جاي تقول تبي تتفق وتثق فيهم 🤷🏻 — Saad (@s3dku) October 25, 2020

وخلف أحمد الحبتور هو ملياردير من دبي، يبلغ من العمر 71 عامًا، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.

وكان الحبتور عضواً سابقاً في المجلس الوطني الاتحادي، كما كان عضوًا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. في حين تقدَّر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار.

صدقني يا محترم ان تأثيرها سيجلب لكم المصائب من عدو يتربص بالاسلام والمسلمين اينما وجدو ويكيد لديننا الحنيف ويتمنى الزوال لنا ولن تجدو منهم الا كل شر من نشر الفساد والمخدرات والرذيله وغيرها من البوبقات فنهجهم الابدي هو القضاء على الاخلاق والمثل العليا انهم بهذه الطريقه يسيطروا — azam qadoumi (@azam19ku) October 25, 2020

اقرأ أيضًا:

رجل أعمال إماراتي: لن تكون هناك عودة للاجئين الفلسطينيين

رجل أعمال إماراتي يطالب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى لو رفضت

ملياردير إماراتي يدعو للسلام مع "إسرائيل".. ومغردون: لأنك تاجر

عام العار و الخذلان و تليه سبع عجاف — صبرين (@ghelem1) October 25, 2020

خلف الحبتور.

طيب ليش ما تدخل تضخ في سوق دبي ٥٠٠ مليون درهم. — المحلل الاقتصادي. هاشم الفحماوي (@FahmawiHashim) October 25, 2020