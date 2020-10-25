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سياسة

مع اقتراب الانتخابات.. ترمب يعد بانتعاش سريع وبايدن يحذر من "شتاء قاتم"

المرشح الديمقراطي للرئاسة نائب الرئيس السابق جو بايدن يجيب على سؤال بينما يستمع الرئيس دونالد ترامب خلال المناظرة الرئاسية الثانية والأخيرة
المرشح الديمقراطي للرئاسة نائب الرئيس السابق جو بايدن يجيب على سؤال بينما يستمع الرئيس دونالد ترامب خلال المناظرة الرئاسية الثانية والأخيرة
25/10/2020

جاء هذا مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة مجددا.

وخاطب ترمب بضعة آلاف من أنصاره في مؤتمر انتخابي مكتظ في الهواء الطلق بولاية نورث كارولاينا، إحدى الولايات الحاسمة في الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل. وقال إن الولايات المتحدة تخطت الصعب في مكافحة كوفيد-19 وسخر من الحرص الزائد الذي تلتزم به حملة بايدن الانتخابية.

أما بايدن، وهو نائب الرئيس السابق، فخاطب أنصاره الذين مكثوا في حوالي 130 سيارة خلال مؤتمر انتخابي بولاية بنسلفانيا المتأرجحة وحذر من شتاء قاتم ما لم تبذل إدارة ترمب جهدا أفضل لاحتواء المرض الذي أودى بحياة 224 ألف أمريكي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترمب على مستوى البلاد لكن النسب أكثر تقاربا بينهما في ولايات مهمة يمكنها حسم نتيجة الانتخابات.

وسيعقد ترمب مؤتمرين انتخابيين كبيرين في اثنتين من هذه الولايات هما ولايتا أوهايو وويسكونسن.

وفي لامبرتون بولاية نورث كارولاينا، قال ترمب لأنصاره إنه سيحقق تعافيا سريعا من الضرر الاقتصادي الناجم عن إجراءات العزل العام التي اتخذت لمكافحة الفيروس والتي دمرت شركات صغيرة وجعلت الملايين بلا عمل.

وقال "إنها (الانتخابات) اختيار بين انتعاشة كبرى يحققها ترمب وعزل عام يفرضه بايدن". وأضاف "تجاوزنا الصعب".

وعلى النقيض من هذا المشهد، حذر بايدن من أن شهور الشتاء الوشيكة قد تكون أكثر قسوة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

وقال "ينتظرنا شتاء قاتم ما لم نغير أساليبنا" في إشارة إلى محاولات ترمب لاحتواء تفشي الفيروس.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات، خلال مؤتمر انتخابي في مدينة بريستول حيث احتشد أنصاره في سيارات وشاحنات لتجنب العدوى بكوفيد-19. وحرصت حملة بايدن الانتخابية على أن يكون في كل سيارة أربعة ركاب كحد أقصى.

وسخر ترمب في لامبرتون من مؤتمر بايدن الانتخابي الذي قال إنه شاهده على شاشة التلفزيون.

وقال "كان هناك عدد قليل للغاية من السيارات. لم أر قط جمهورا كهذا من قبل … كان حشدا صغيرا جدا جدا".

عودة كورونا

وسجلت الولايات المتحدة زيادة يومية قياسية في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تجاوزت 84 ألف إصابة الجمعة، وتركزت الزيادة في ولايات متأرجحة مثل أوهايو وميشيغان ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وويسكونسن.

ومددت العديد من الولايات فترة التصويت بالحضور الشخصي في الانتخابات المبكرة وكذلك التصويت عبر البريد قبيل يوم الانتخابات تحاشيا للمخاطر في ظل جائحة كورونا.

وأدلى ترمب بصوته في ولاية فلوريدا لينضم بذلك إلى ما يربو على 56 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا.

وأدلى ترمب بصوته داخل مكتبة في وست بالم بيتش بالقرب من منتجع مار الاجو الذي يملكه بعدما غير مقر إقامته الدائم وعنوانه في سجلات الناخبين العام الماضي من نيويورك إلى فلوريدا، وهي من الولايات التي يتعين عليه الفوز بها لدعم مسعاه لاقتناص فترة رئاسة ثانية.

وقال ترمب للصحفيين بعد الإدلاء بصوته "منحت صوتي لرجل يُدعى ترمب".

وقد يسهم العدد الكبير من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا في أعلى نسبة إقبال على التصويت خلال ما يربو على 100 عام وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.

وتلقى بايدن دعما آخر من الرئيس السابق باراك أوباما الذي شارك في مؤتمر انتخابي لدعم المرشح الديمقراطي بمدينة ميامي.

وقال أوباما "لم يبد (ترمب) أي اهتمام بإنجاز العمل أو مساعدة أي شخص باستثناء نفسه وأصدقائه أو التعامل مع الرئاسة على أنها أحد برامج تلفزيون الواقع لجذب مزيد من الانتباه لشخصه".

وأضاف "يتعين على من تبقوا منا التعايش مع تبعات ما فعله. لقد مات ما لا يقل عن 220 ألف أمريكي".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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