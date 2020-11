مع اقتراب الانتخابات.. ترمب يعد بانتعاش سريع وبايدن يحذر من "شتاء قاتم"

جاء هذا مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة مجددا.

وخاطب ترمب بضعة آلاف من أنصاره في مؤتمر انتخابي مكتظ في الهواء الطلق بولاية نورث كارولاينا، إحدى الولايات الحاسمة في الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل. وقال إن الولايات المتحدة تخطت الصعب في مكافحة كوفيد-19 وسخر من الحرص الزائد الذي تلتزم به حملة بايدن الانتخابية.

أما بايدن، وهو نائب الرئيس السابق، فخاطب أنصاره الذين مكثوا في حوالي 130 سيارة خلال مؤتمر انتخابي بولاية بنسلفانيا المتأرجحة وحذر من شتاء قاتم ما لم تبذل إدارة ترمب جهدا أفضل لاحتواء المرض الذي أودى بحياة 224 ألف أمريكي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترمب على مستوى البلاد لكن النسب أكثر تقاربا بينهما في ولايات مهمة يمكنها حسم نتيجة الانتخابات.

وسيعقد ترمب مؤتمرين انتخابيين كبيرين في اثنتين من هذه الولايات هما ولايتا أوهايو وويسكونسن.

وفي لامبرتون بولاية نورث كارولاينا، قال ترمب لأنصاره إنه سيحقق تعافيا سريعا من الضرر الاقتصادي الناجم عن إجراءات العزل العام التي اتخذت لمكافحة الفيروس والتي دمرت شركات صغيرة وجعلت الملايين بلا عمل.

وقال "إنها (الانتخابات) اختيار بين انتعاشة كبرى يحققها ترمب وعزل عام يفرضه بايدن". وأضاف "تجاوزنا الصعب".

وعلى النقيض من هذا المشهد، حذر بايدن من أن شهور الشتاء الوشيكة قد تكون أكثر قسوة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

وقال "ينتظرنا شتاء قاتم ما لم نغير أساليبنا" في إشارة إلى محاولات ترمب لاحتواء تفشي الفيروس.

On Thursday, President Trump said we're "rounding the turn" when it comes to COVID-19.

On Friday, we set a new record for daily cases.

We're paying the price for his failures every single day. https://t.co/j12Yv9uYOH

— Joe Biden (@JoeBiden) October 24, 2020