شكاوى من "سرقة" الرشاوى الانتخابية في مصر (فيديو)

ويجري في مصر السبت والأحد انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب، ودُعي حوالي 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة، حسب عدد سكان مصر، إلى التصويت في الانتخابات.

ويصوّت المصريون لاختيار 568 من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين النواب الباقين.

وانتشر عدد من مقاطع الفيديو أيضا لمجموعة من المواطنين يقفون لاستلام أموال من موالين لمرشحين أمام اللجان الانتخابية. وقالت مصورة الفيديو إن أحد الأحزاب يوزع 100 جنيه على كل ناخب، على حد قولها.

كما وثقت مقاطع الفيديو قيام حافلات بنقل مواطنين للجان الانتخابية وتركهم أمام اللجان وعدم إعادتهم إلى أماكن سكنهم مرة أخرى وعدم إعطائهم الأموال التي وعدوهم بها، وهو ما اشتكت منه إحدى السيدات.

وفتحت مراكز الاقتراع بمصر أبوابها السبت لانتخابات برلمانية يتوقع أن يهيمن عليها مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنتهي المرحلة الأولى للتصويت اليوم الأحد، وتجرى الجولة الثانية يومي السابع والثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني على أن تُنظم جولات الإعادة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني ومطلع ديسمبر/ كانون الأول.

ويُجرى التصويت وفقا لقانون جديد للانتخابات يخصص 50 في المئة من المقاعد لقوائم مرشحين معلنة سلفا، وهو نظام يقول معارضون إنه يفيد مؤيدي السيسي.

ويخصص القانون باقي المقاعد الخاضعة للانتخاب إلى مرشحين فرادى في حين يعين السيسي 28 نائبا بشكل مباشر.

والقائمة المرشحة للمركز الأول هي مستقبل وطن التي فازت في أغسطس/آب بنحو ثلاثة أرباع مقاعد مجلس الشيوخ المخصصة للانتخاب.

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