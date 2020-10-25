تزامنا مع دعوات المقاطعة.. أمير مكة يستقبل السفير الفرنسي ويتبادلان "الأحاديث الودية"

وتأتي هذه الخطوة وسط دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لا سيما المنتجات الغذائية، فضلا عن دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل

يستقبل سفير جمهورية #فرنسا لدى المملكة

لودفيك بوي

..جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية

ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك pic.twitter.com/jVmYHRVDEk — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 25, 2020

وأدت هذه الحملة إلى إصدار وزارة الخارجية الفرنسية لبيان تدعو فيه دول الشرق الأوسط إلى منع شركات التجزئة من مقاطعة منتجاتها، معتبرة أنها صادرة من "أقلية راديكالية".

بدوره تقدم السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي بالشكر إلى أمير منطقة مكة المكرمة.

أشكر صاحب السمو #خالد_الفيصل أمير منطقة مكة على استقباله الحار اليوم في مقر الامارة. تشرفت بهذا اللقاء الودي بمناسبة زيارتي الأولى إلى #جدة.#فرنسا_المملكة_العربية_السعودية 🇸🇦🤝🇲🇫 — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) October 25, 2020

وفي سياق متصل، استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، اليوم، سفير فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بوي، بحضور القنصل العام بجدة مصطفى مهراج.

وجرى خلال اللقاء "تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك". بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

استقبل صاحب السمو الملكي #الأمير_مشعل_بن_ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، سفير #فرنسا لدى المملكة السيد / لودوفيك بوي ، بحضور القنصل العام بجدة السيد / مصطفى مهراج.

تناول اللقاء الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/hqsajW6DG5 — محافظة جدة (@jedgovsa) October 25, 2020

ولم تكشف الوكالة الرسمية السعودية (واس) عما إذا كانت المقابلات قد تناولت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي دافع فيها عن الرسوم المسيئة للنبي محمد.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات بعض المباني.

والأربعاء الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وإضافة إلى الرسوم المسيئة، تشهد فرنسا، مؤخرا، جدلا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين تستهدف الإسلام والمسلمين، عقب حادثة قتل مدرس في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على يد مواطن فرنسي غضب من قيام الأخير بعرض رسومات كاريكاتورية "مسيئة" للنبي محمد على طلابه، بدعوى حرية التعبير.

واستنكرت العديد من الهيئات الإسلامية حادثة قتل المدرس، لكنها شددت على أن ذلك لا يمكن أن ينفصل عن إدانة تصرفه المتعلق بعرض الرسوم "المسيئة" للنبي.

أجواء الكراهية

بدورها شددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية على أن "الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لن يضرّ أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية".

وقالت في بيان لها، الأحد "إن واجب العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفرادًا إدانة هذه الإساءات التي لا تمتّ إلى حرية التعبير والتفكير بصلة، وإنما هي محض تعصب مقيت، وخدمة مجانية لأصحاب الأفكار المتطرفة".

وأوضح البيان أن "الإسلام الذي بُعث به محمد عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم كل انتقاص أو تكذيب لأي نبي من أنبياء الله، كما نهى عن التعرض للرموز الدينية في قول الله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم)".

وأضاف البيان "إن الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ناطقة بذلك، فمقامه عليه الصلاة والسلام ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين محفوظة وسامية، قال الله تعالى: (إنا كفيناك المستهزئين). وقال سبحانه (إن شانئك هو الأبتر)".

وتابع البيان "واجب المسلمين وكل محب للحقيقة والتسامح نشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بما اشتملت عليه من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف وسعي لما فيه خير الإنسانية جمعاء".

الأمانة العامة لـ #هيئة_كبار_العلماء: الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل لن يضرهم شيئًا وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة.https://t.co/HpcLq4LESF#واس_عام pic.twitter.com/jK3tyOS7qU — واس العام (@SPAregions) October 25, 2020

استنكار فرنسي

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن الأيام القليلة الماضية شهدت دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لا سيما المنتجات الغذائية، فضلا عن دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

وقال البيان "دعوات المقاطعة هذه لا أساس لها ويجب أن تتوقف على الفور وكذلك جميع الهجمات ضد بلدنا والتي تدفعها أقلية متطرفة".

وأضاف البيان إن "الدعوات الى المقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فورا، وكذلك كل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا والتي تقف وراءها أقلية راديكالية"، وذلك بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون عن الإسلام أثارت انتقادات وتظاهرات ودعوات إلى مقاطعة السلع الفرنسية في العالم الإسلامي.

تواصل ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي على موقف #فرنسا المعادي للإسلام..

وهاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية

..@ajmhashtag pic.twitter.com/TjkEevHsnS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2020

كما غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة العربية عبر صفحته على "فيسبوك"، الأحد، قائلا "ما من شيء يجعلنا نتراجع، أبداً. نتعلق بالحرية، ونضمن المساواة، ونعيش الإخاء بزخم. تاريخنا تاريخ النضال ضد كل أشكال الطغيان والتعصب. وسنستمر".

وأضاف "نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. وسنستمر. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".

وعبر ناشطون عن غضبهم الشديد تجاه الاستقبال الودي للسفير الفرنسي من قبل أمير مكة، في ظل موجة سخط في العالمين العربي والإسلامي ضد فرنسا.

"الأحاديث الودية" مع ممثل من يسيئ لرسول الله ﷺ و في #مكة_المكرمة https://t.co/nYMHdck5Hq — عبدالله الوذين (@abqatar) October 25, 2020

ما ادري هذا استفزاز ولا وش بالضبط !! https://t.co/uscUcdPj2d — فتى الجرادية (@AIQADER) October 25, 2020

حتى ينبهه ان لا تنطلق اي دعوة بمقاطعة البضائع الفرنسية من خلال خطب بيت الله الحرام. https://t.co/dP6qmPqcI5 — محمد الوليدي (@mohdalwalidi) October 25, 2020