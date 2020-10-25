البث الحي
سياسة

بعد التطبيع.. السودان يتسلم منحة قمح من إسرائيل وأخرى من الإمارات

إسرائيل والسودان اتفقا على إقامة علاقات طبيعية خلال اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو(يسار) ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
إسرائيل والسودان اتفقا على إقامة علاقات طبيعية خلال اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو(يسار) ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
25/10/2020

وقالت الوكالة "استلمت الحكومة السودانية المنحة الإمارتية الدفعة الأولى من القمح البالغ قدرها 67 ألف طن وسوف يتم تخصيصها للمطاحن العاملة في الخرطوم والولايات".

وأضافت الوكالة إن السودان يجري محادثات مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للحصول على شحنة أخرى قدرها 40 ألف طن من القمح.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أن تل أبيب أرسلت طحين قمح إلى السودان بقيمة 5 ملايين دولار.

وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه "نتطلع إلى سلام دافئ مع السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين قمح بقيمة 5 ملايين دولار".

وأضاف "إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان".

ويقصد نتنياهو بعملية الانتقال، فترة ما بعد سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في عام 2019.

يأتي ذلك عقب يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، اتفاقية تطبيع بين إسرائيل والسودان.

وبذلك أصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي تبرم اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).

وعقب الاتفاق، أعلنت قوى سياسية سودانية رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها حزب الأمة القومي، وهو ضمن الائتلاف الحاكم، والحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، إن السودان وإسرائيل سيبحثان إبرام اتفاقات للتعاون في مجالي التجارة والهجرة في الأسابيع المقبلة، في إشارة إلى خطوات لتنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين بعد عقود من العداء.

وقالت الوزارة إن وفدين من السودان وإسرائيل سيجتمعان في الأسابيع المقبلة للتفاوض على اتفاقات في مجالات الزراعة والطيران والتجارة والهجرة. ولم تذكر تفاصيل أو إطارا زمنيا للمحادثات.

واتفاق التطبيع قضية حساسة في السودان الذي كان شديد الانتقاد لإسرائيل، وتنقسم بشأنه الآراء بين قادته العسكريين والمدنيين الذين يقودون فترة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

ويتعين على رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الحصول على موافقة من برلمان لم يتشكل بعد للمضي قدما في تطبيع رسمي أوسع نطاقا، وقد لا تكون تلك عملية سريعة بالنظر إلى الخلافات بين المدنيين والعسكريين بشأن الانفتاح على إسرائيل.

ولم يتضح بعد متى سيتشكل هذا البرلمان الذي يعد جزءا من المرحلة الانتقالية التي تقود إلى إجراء انتخابات حرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة

مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين تحدث أمام منتدى الأمن العالمي الي عُقد افتراضيا (مواقع التواصل)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)

رئيس أذربيجان يتفقد مدينتين محررتين وروسيا ترسل قاذفات صواريخ لكاراباخ (فيديو)

الرئيس الأذري إلهام علييف يتفقد مدينتي جبرائيل وفضولي (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)