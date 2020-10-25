البث الحي
سياسة|فرنسا

اشتعل في ساعات.. حريق فرنسا يتصدر غوغل عربيا (فيديو)

اندلاع حريق كبير بميناء لوهافر شمالي فرنسا
اندلاع حريق كبير بميناء لوهافر شمالي فرنسا
25/10/2020

وتداول الناشطون الغاضبون نبأ الحريق عبر منصات التواصل أيضًا ومقاطع فيديو وجميعها مرفق بوسوم منددة بفرنسا بعد إصرار رئيسها إيمانويل ماكرون على نشر رسوم مسيئة للإسلام، مثل (#الا_رسول_الله_يافرنسا)  و(#إلا_رسول_الله)  و(#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه) و(#ماكرون_يسيء_للنبي)، بالإضافة إلى وسم (#حريق_فرنسا).

وأمس السبت، قالت الشرطة ومواقع إعلامية محلية، إن حريقًا كبيرًا اندلع في مبنى مهجور في مدينة لو هافر الساحلية بشمال فرنسا، مما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود في الهواء.

وقالت الشرطة في بيان على تويتر، إنه تم إخلاء منازل في حي ميناء لو هافر. ونشر الدفاع المدني مقاطع مصورة من مكان الحريق.

وذكرت إذاعة Tendance Ouest على حسابها على تويتر أن الحريق اشتعل في مستودع قديم لشركة "ليبتون".

وأظهرت مواقع إخبارية محلية أن الدخان يتدفق نحو السماء من المستودع على بعد كيلومترات.

كما تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد صعود أعمدة من الدخان المكثف فوق المبنى.

وتقع لو هافر في مصب نهر السين وهي واحدة من أكبر مدن الموانئ في فرنسا.

وكان ماكرون قد أعرب عن إصراره على نشر رسوم مسيئة للإسلام "نصرةً للقيم العلمانية"، على حد تعبيره. وأكد في خطاب متلفز أن بلاده لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتيرية الساخرة من النبي محمد. 

وجاء ذلك في معرض حديثه عن المدرس الفرنسي صامويل باتي (47 عامًا)، والذي قتِل في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعد نشره صورًا مسيئة للنبي محمد على بعض تلاميذه في مدرسة شمال غرب العاصمة باريس.

وقال الرئيس الفرنسي "سنواصل أيها المعلم، سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها، وسنحمل راية العلمانية عاليًا"، وفق وكالة فرانس برس.

وتشهد فرنسا مؤخرًا، جدلًا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين، تستهدف الإسلام والمسلمين عقب حادثة قتل مدرس وقطع رأسه.

وخلال الأيام الأخيرة، زادت الضغوط وعمليات الدهم، التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية بفرنسا، على خلفية الحادث.

وكانت مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية قد نشرت 12 رسمًا كاريكاتيريا مسيئا للنبي محمد، عام 2006، ما أطلق العنان لموجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وهي الرسوم ذاتها التي عرضها باتي على تلاميذه قبل مقتله.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة

مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين تحدث أمام منتدى الأمن العالمي الي عُقد افتراضيا (مواقع التواصل)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)

رئيس أذربيجان يتفقد مدينتين محررتين وروسيا ترسل قاذفات صواريخ لكاراباخ (فيديو)

الرئيس الأذري إلهام علييف يتفقد مدينتي جبرائيل وفضولي (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)