البث الحي
سياسة

أردوغان يطالب ماكرون مجددا بفحص حالته العقلية.. والاتحاد الأوربي يعلق (فيديو)

25/10/2020

وقال الرئيس التركي في خطاب متلفز إن ماكرون "مهووس بأردوغان ليل نهار"، مضيفا "لذا عليه حقا الخضوع لفحوص" لحالته العقلية.

وتدهورت العلاقات بين ماكرون وأردوغان بشكل إضافي جراء خلافات على مسائل عدة، تشمل الدعم الفرنسي لليونان في نزاعها مع تركيا بشأن حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط والانتقادات الفرنسية لتدخل تركيا في ليبيا وسوريا ونزاع ناغورني كاراباخ.

كما أثارت سياسات ماكرون تجاه المسلمين حفيظة تركيا، التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.
والأربعاء، قال ماكرون، في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتيرية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد) ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

واكتسب النقاش بشأن سياسات فرنسا حيال المسلمين زخما جديدا إثر مقتل مدرس فرنسي هذا الشهر كان قد عرض على طلابه رسما كاريكاتيريا مسيئا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وهاجم أردوغان، الأحد، كذلك القيادي اليميني المتشدد الهولندي خيرت فيلدرز الذي نشر رسما كاريكاتيريا يسخر من الرئيس التركي على تويتر.

وقال أردوغان "عليك أن تعرف حدودك. الفاشية ليست في قاموسنا بل في قاموسك".

"غير مقبولة"

من جهته، ندد وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، الأحد، بتصريحات أردوغان ضد نظيره الفرنسي معتبراً أنها "غير مقبولة" ودعا أنقرة إلى "وقف دوامة المواجهة الخطيرة".

وكتب بوريل في تغريدة "تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان ضد الرئيس إيمانويل ماكرون غير مقبولة. دعوة لتركيا إلى وقف دوامة المواجهة الخطيرة هذه".

وكان أردوغان قال، السبت، إن ماكرون يحتاج إلى "فحص حالته العقلية" بسبب سلوكه تجاه المسلمين. ورداً على ذلك، استدعت فرنسا سفيرها إلى أنقرة وأعادته إلى باريس "للتشاور".
وذكر بوريل أيضاً باجتماع المجلس الأوربي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول في بروكسل الذي حاول خلاله قادة الاتحاد الأوربي تهدئة التوتر مع الرئيس التركي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة

مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين تحدث أمام منتدى الأمن العالمي الي عُقد افتراضيا (مواقع التواصل)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)

رئيس أذربيجان يتفقد مدينتين محررتين وروسيا ترسل قاذفات صواريخ لكاراباخ (فيديو)

الرئيس الأذري إلهام علييف يتفقد مدينتي جبرائيل وفضولي (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)