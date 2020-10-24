مصر.. مواطنون يحتجون على تزوير الانتخابات البرلمانية (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو عددا من المصريين وهم يرددون هتافات "باطل" و"باظت" و"الصعيدي خرب البلد" (في إشارة إلى المرشح الذي يتهمونه بتزوير الأوراق الانتخابية)، كما دعوا إلى إغلاق اللجان الانتخابية بعدما حدث.

وسار المواطنون في الشوارع وهم يرددون تلك الهتافات. وتوجهت المسيرة بعد ذلك إلى إحدى اللجان الانتخابية وسط هتاف "اقفل".

وفتحت مراكز الاقتراع بمصر أبوابها اليوم السبت لانتخابات برلمانية يتوقع أن يهيمن عليها مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعي حوالي 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة، حسب عدد سكان مصر، إلى التصويت في الانتخابات.

ويصوّت المصريون لاختيار 568 من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم السيسي بتعيين النواب الباقين.

وتنتهي المرحلة الأولى للتصويت غدا الأحد، وتجرى الجولة الثانية يومي السابع والثامن من نوفمبر تشرين الثاني على أن تُنظم جولات الإعادة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني ومطلع ديسمبر كانون الأول.

ويُجرى التصويت وفقا لقانون جديد للانتخابات يخصص 50 بالمئة من المقاعد لقوائم مرشحين معلنة سلفا، وهو نظام يقول معارضون إنه يفيد مؤيدي السيسي.

ويخصص القانون باقي المقاعد الخاضعة للانتخاب إلى مرشحين فرادى في حين يعين السيسي 28 نائبا بشكل مباشر.

والقائمة المرشحة للمركز الأول هي مستقبل وطن التي فازت في أغسطس/آب بنحو ثلاثة أرباع مقاعد مجلس الشورى المخصصة للانتخاب.

وشهدت مصر حملة قوية على المعارضة السياسية منذ عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013. وشنّت الأجهزة الأمنية حملة واسعة ضد المعارضين وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين. وامتدت الحملة فيما بعد الى المعارضة الليبرالية واليسارية والى الصحفيين والمدونين.

وحُظرت التظاهرات في مصر منذ 2013، كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017. وشيئا فشيئا تراجع الاهتمام بالسياسة وانخفض تدريجيا الإقبال على التصويت في الانتخابات.

ويعيد العديد من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تشارك فيها أحزاب سياسية عدة لا وزن حقيقيا لها.

وكان أغلب النواب من مؤيدي السيسي في البرلمان المنتهية ولايته ولم يكن يضم سوى كتلة معارضة صغيرة تُعرف باسم 25/30.

وانتخب البرلمان السابق في نهاية 2015 بعد عام على تولي السيسي الحكم، في عملية اقتراع استغرقت شهرا ونصف الشهر وفي غياب شبه كامل للمعارضة.

وكانت نسبة المشاركة ضئيلة (28%) في تلك الانتخابات خلافا لأجواء الحماس التي سادت في انتخابات 2012 التي نظمت عقب تنحي مبارك في الحادي عشر من شباط/فبراير 2011، وفاز فيها الإسلاميون بنسبة كبيرة.

وفي مارس/ آذار 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات في انتخابات استبعد منها المنافسون الحقيقيون أو فضلوا الابتعاد.