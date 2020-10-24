"مجرد شعر وعظام".. حاولوا التسلل خلسة فتحللوا في شحنة أسمدة (صور)

ووصلت الحاوية في وقت سابق من الأسبوع عبر الأرجنتين إلي ميناء نهري على مشارف مدينة أسونسيون عاصمة باراغواي.

وقال النائب العام مارسيلو سالديفار إن مديري الشركة التي اشترت المنتج اكتشفوا الجثث يوم الجمعة.

وأشار إلى أن الضحايا ربما كانوا مسافرين خلسة. وقال للصحفيين "توجد خمس (جثث) حتى الآن. نعمل على أساس أن هؤلاء الأشخاص تسللوا للوصول من هناك إلى هنا. من الواضح أنهم لم يقدروا المسافة جيدا ولم ينجوا من الرحلة".

وأضاف النائب العام أنه تم العثور على طعام وأكياس بها ملابس وفتحة للتهوية في منطقة التي عثر فيها على الجثث بالحاوية.

وقال "كل الجثث متحللة. إنها مجرد شعر وعظام".

وقال سالديفار إن سلطات باراغواي ستجري اتصالات مع نظيراتها الصربية سعيا لتحديد هويات الضحايا.