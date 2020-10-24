كورونا.. حظر تجوال يطال ثلثي الفرنسيين وأكثر من 10 آلاف وفاة في ألمانيا

ويأتي ذلك على وقع موجة ثانية من وباء كوفيد-19 تضرب أوربا وتدفع بلدانها إلى مضاعفة التدابير والقيود لمكافحتها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 465322 إصابة جديدة بكورونا في العالم ووفاة 6572 وهي أكبر زيادة في يوم واحد.

وفي بلجيكا، قررت سلطات بروكسل تقديم ساعة بدء حظر التجول المفروض في البلد إلى الساعة العاشرة مساء، وأمرت بإغلاق المتاجر في الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش، وحظرت الأنشطة الثقافية والرياضية اعتبارا من الإثنين.

وتتخطى هذه التدابير المشددة القرارات التي اتخذتها الحكومة الجمعة لكامل البلاد، وتتبع الإجراءات التي أعلنتها سلطات والونيا، المنطقة الفرنكوفونية من البلاد، والتي يتفشى فيها الوباء بنسبة عالية.

وحذر الوزير المسؤول عن المنطقة رودي فيرفورت، خلال مؤتمر صحفي بأن "الوضع خطير جدا".

وفي فرنسا، تم توسع حظر التجول المفروض من الساعة 21,00 إلى الساعة 6,00 والذي كان يعني بالأساس 20 مليون نسمة، ليشمل اعتبارا من، السبت، 46 مليون شخص لستة أسابيع، فيما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هذا البلد مليون حالة، وسط تحذير السلطات من موجة ثانية "أسوأ من الأولى".

ودافع وزير الصحة أوليفييه فيران أمام الجمعية الوطنية عن قرار تمديد حال الطوارئ الصحية حتى 16 فبراير/شباط من أجل مواجهة "مرحلة ستكون طويلة وصعبة".

ويقارب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مجمل القارة الأوربية 8,5 مليون حالة فيما توفي أكثر من 260 ألف شخص جراء الوباء، بينهم حوالي 10 آلاف وفاة في ألمانيا التي تطالها الموجة الثانية من الوباء بشكل مباشر بعدما بقيت بمنأى نسبيا عن الفيروس.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على مدونتها الصوتية الأسبوعية، السبت، "الجدول هو التالي: الحد من التواصل والتقاء أقل عدد ممكن من الأشخاص" مشددة على أن "سلوكنا يؤثر إلى حد بعيد على سرعة انتشار الفيروس".

وأسفر الوباء عن وفاة ما لا يقل عن 1,145,847 شخصا في العالم منذ أواخر ديسمبر/كانون أول، وفق حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس السبت.

وسجلت الولايات المتحدة حوالي 80 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، في أعلى عدد يومي حتى الآن.

إصابة الرئيس البولندي

وفي مواجهة تدهور الوضع الصحي، أقرت تدابير جديدة، السبت، في دول أوربا الشرقية، على غرار بولندا التي باتت بكاملها مصنفة "منطقة حمراء"، بعدما كان هذا التصنيف يقتصر حتى الآن على المدن الكبرى ومحيطها.

وقضت هذه التدابير بإغلاق جزئي للمطاعم والمدارس الابتدائية ومتابعة طلاب الثانويات والجامعات دروسهم عن بعد. كما حظرت الأعراس وتم تقليص عدد الأشخاص الذين يسمح بتواجدهم معا في المتاجر ووسائل النقل العام والكنائس.

وأعلن وزير الدولة للرئاسة البولندية بواجي سبيخالسكي، السبت، أن الرئيس أندريه دودا خضع لفحص أظهر إصابته بكوفيد-19 لكنه أكد في تغريدة أنه "بخير" ولا يعاني من أعراض ويواصل العمل عن بعد.

الرئيس البولندي أندريه دودا

وفي سلوفاكيا المجاورة، يدخل حظر تجول ليلي حيز التنفيذ، السبت، وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، فيما فرضت الجمهورية التشيكية التي تسجّل أعلى أعداد من الوفيات والإصابات في أوربا، حجرا منزليا جزئيا يستمر حتى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

كذلك يفرض حجر منزلي جزئي اعتبارا من، السبت، في سلوفينيا حيث ثبتت إصابة وزير الخارجية أنزه لوغار بالفيروس، ما حتم على وزراء خارجية دول البلطيق الثلاث، السبت، لزوم الحجر المنزلي بعدما التقى نظراءه من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

وفي إيطاليا، اندلعت مواجهات في نابولي بين الشرطة ومئات الشبان الذين كانوا يحتجون على حظر التجول المفروض مساء أمس الجمعة على المنطقة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "إن أغلقْتَ، تدفع الثمن"، احتجاجا على العواقب الاقتصادية للإغلاق.

وإضافة إلى منطقة نابولي، فرض حظر التجول في منطقة لاتزيو حيث روما وفي منطقة لومبارديا حيث ميلانو (شمال).

وقال الطبيب المعروف جورجيو باريسي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا ريبوبليكا" إنه "قرابة منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، ستسجل نسبة 500 وفاة في اليوم" إذا لم يتم اتخاذ تدابير جديدة، مشيرا إلى أن هذه التقديرات تبقى "متفائلة".

قيود في إسبانيا

كذلك تفرض اليونان حظر تجول ليليا اعتبارا من، السبت، في أثينا وتيسالونيكي، أكبر مدينتين في البلاد، وسيصبح وضع الكمامات إلزاميا في المساحات الداخلية والخارجية على السواء.

وفي إسبانيا التي تخطت رسميا عتبة مليون إصابة، تدخل قيود جديدة حيز التنفيذ السبت في مدريد، فيما تنظر الحكومة في إعلان حال الطوارئ على المستوى الوطني للسماح بفرض تدابير حظر تجول محلية.

من جهتها، أعلنت الدنمارك تشديد القيود على التجمعات وتمديد وجوب وضع الكمامات اعتبارا من الإثنين.