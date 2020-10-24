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سياسة|فرنسا

حكم بسجن مسلمة في فرنسا بسبب تعليق على فيسبوك

مسلمون يؤدون الصلاة في أحد مساجد شمال فرنسا
مسلمون يؤدون الصلاة في أحد مساجد شمال فرنسا
24/10/2020

وتبلغ الطالبة البالغة 19 عاما وتدرس البيولوجيا وهي من أسرة مسلمة قادمة من الجزائر.

وأدانت المحكمة الطالبة بتهمة "تمجيد الإرهاب" لأنها كتبت على موقع فيسبوك أن أستاذ التاريخ صمويل باتي الذي قتل بقطع رأسه، كان "يستحق" الموت.

وسيترتب على الشابة التي مثلت أمام محكمة في بيزانسون (شرق) الخضوع لدورة مواطنة لمدة ستة أشهر.    

وكانت الطالبة علقت على مقال نشرته صحيفة "ليست ريبوبليكان" على صفحتها على فيسبوك وأعلن عن مسيرة لتكريم ذكرى المعلم "لا يستحق أن يقطع رأسه، لكن أن يموت، نعم".    

وأبلغ مستخدم بهذا التعليق وأدى إلى توقيفها الخميس في جامعة بيزانسون وحبسها قيد التحقيق لدى الشرطة.

وقالت الطالبة في المحكمة "آسف لكتابة هذا التعليق وأعتذر وأنا أعارض ما كتبته"، مؤكدة أنها "حذفت مساء اليوم نفسه" التعليق الذي كتبته "بتسرع" و"بدون تفكير".

وتابعت الطالبة أمام المحكمة "ارتكبت خطأ كبيرا وهذه الرسائل لا تتوافق مع آرائي".

وأكدت أنها لم تكن على علم بالظروف الدقيقة لحادثة قطع رأس المدرس في 16 أكتوبر/تشرين الأول عندما كتبت التعليق على فيسبوك.

وقالت الشابة "لست ضد ما قام به (صمويل باتي) من عرض صورة كاريكاتورية. إنه مدرس يقدم دروسه كما يشاء".

وتنتمي الشابة إلى عائلة مسلمة تؤكد أنها "تمارس ديانتها في منزلها" وأنها فرت من العنف في الجزائر.

وقالت المدعية العامة مارغريت باريتي التي طلبت عقوبة السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ و180 ساعة من خدمة المجتمع "نحن في وضع لا يمكننا فيه كتابة أو قول أي شيء بلا تفكير".

ووصفت محامية المتهمة كارولين إسبوتشي موكلتها بأنها "امرأة شابة مندمجة في المجتمع بشكل جيد (…) لا تشاهد الأخبار كثيرًا" ولا تعرف "الكثير عن صمويل باتي".

وقالت إنها عثرت على "تسجيل فيديو لأهل أحد الطلاب" يدين استخدام الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد من قبل مدرس التاريخ والجغرافيا خلال دورة لطلاب السنة الرابعة حول حرية التعبير.

وقالت المحامية إن موكلتها فهمت أن الأمر يتعلق "بسخرية من المسلمين"، مؤكدة أنها "كتبت تعليقاتها من دون البحث عن معلومات وكان رد فعلها فوريا" على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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