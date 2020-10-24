بعد استدعاء السفير المصري في الكويت.. القاهرة تقيل معاون وزير القوى العاملة

ونشرت الوزارة بيانًا قالت فيه إنها "اتخذت الإجراءات القانونية بحق المسؤول عن هذه الإساءة (الشربيني)، مؤكدة أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعى يعتبر تجاوزًا وإخلالًا، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية."

وكشفت فى بيانها أنها أقالت الشربيني من منصبه، فضلًا عن إحالته إلى التحقيق فورًا أمام لجنة قانونية على مستوى عالٍ؛ للتحقيق فى الموضوع وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.

وأكدت الوزارة حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر والكويت شعبًا ودولةً، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين.

من جهته، قال معاون وزير القوى العاملة ياسر الشربيني "في ضوء ما أثير مؤخرًا من نشري بوست على حسابي على الفيس بوك يتضمن إساءة لرموز دولة الكويت الشقيقة؛ فإنني أود التأكيد على احترامي الشديد لدولة الكويت الشقيقة والمسؤولين بها وعلى رأسهم سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أطال الله في عمره، وتقديري لمواقفهم النبيلة تجاه التحديات التي واجهت مصر والأمة العربية".

وأضاف "كما أؤكد على أنني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أقوم بهذا الأمر الذي لا يليق بي كمسؤول أولًا أو كمواطن مصري ثانيًا، يعرف قدر دولة الكويت وكل الدول العربية الشقيقة ."

وتابع "كما أشير إلى أن حسابي الخاص على الفيس بوك، وهو حساب غير مؤمن وغير حكومي ولا يوجد عليه متابعات وصداقات سوى من الأهل والأقارب وزملاء العمل، سبق أن استولى (مجهولون) عليه أكثر من مرة، ولم انتبه إلى الاستيلاء على حسابي مرة أخرى واستخدامه للإساءة إلى المسؤولين بدولة الكويت الشقيقة، التي نكن لها كل التقدير والاحترام".

واختتم منشوره "وفي النهاية، فإنني أعتذر عن البوست الذي تسبب في هذه المشكلة، والذي لم أعلم بوجوده أو نشره إلا اليوم، وأؤكد على أنه فور علمي بالمشكلة دخلت للحساب اليوم الموافق 23 أكتوبر/تشرين أول 2020 وحذفت هذا البوست بعد أن فوجئت بوجوده ونشره منذ يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي".

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قد استدعى السفير المصري لدى الكويت، ظهر الجمعة، في مقر وزارة الخارجية، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وذلك في أعقاب تصريحات وصفت "بالمسيئة"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على لسان معاون وزير القوى العاملة المصرية.

ونقل نائب وزير الخارجية استنكار واستياء ورفض الكويت لصدور "مثل هذه الإساءات من مسؤول رسمي في الدولة التي استهدفت الكويت ورموزها".

الجارالله: وزارة الخارجية طلبت رسميا من السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات وإحالة من وراءها للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع هذه الممارسات المشينة وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين#الكويت #كونا — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 23, 2020

وأعرب السفير المصري عن رفضه واستنكاره لهذه الإساءات بحق دولة الكويت ورموزها، مؤكدًا أنه تلقى اتصالًا من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية أكدوا خلاله عزم السلطات المصرية على اتخاذ الإجراء اللازم بحق المسؤول عن هذه الإساءات.

وتناقل نشطاء منشور الإساءة لدولة الكويت على خلفية الإعتداء على طبيبة مصرية في مقر عملها (تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقي في الكويت منذ عام 2010).

وكانت وزارة القوى العاملة قالت في منشور على فيسبوك إن الطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين بمقر عملها.

وفى تقريره لوزير القوى العاملة، أوضح الملحق العمالي في الكويت أحمد إبراهيم أنه تواصل مع الطبيبة، وأكدت الوزارة في بيان، الثلاثاء الماضي، أن حقوق الطبيبة محفوظة.

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