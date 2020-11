أمريكا: الشرطة تنشر مقطعا لقتل رجل أسود بعد عراك مع ضابط (فيديو)

وقالت الشرطة إنها تحركت بعد وصول بلاغ عن اعتداء رجل -يحمل سلاحًا ناريًا- على السيارات في موقف للسيارات بالمدينة ودخوله أحد المتاجر.

Regarding the last Press Release we just published, here is video of the incident. The images can be graphic, therefore, Viewer Discretion is Advised. Investigation #2020-114893. pic.twitter.com/9VM3oOZNQp

— San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) October 23, 2020