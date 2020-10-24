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سياسة|أمريكا

أمريكا: الشرطة تنشر مقطعا لقتل رجل أسود بعد عراك مع ضابط (فيديو)

الشرطة تمشط منطقة الحادث
الشرطة تمشط منطقة الحادث
24/10/2020

وقالت الشرطة إنها تحركت بعد وصول بلاغ عن اعتداء رجل -يحمل سلاحًا ناريًا- على السيارات في موقف للسيارات بالمدينة ودخوله أحد المتاجر.

وألقت الشرطة، الأربعاء، القبض على رجل ألقى قطعة خشب مشتعلة داخل سيارة تابعة لشرطة مدينة سياتل بولاية واشنطن أثناء وجود ضابط فيها.

وأظهر مقطع فيديو للحادث (وقع الجمعة، ونُشر على مواقع التواصل)، رجلًا يسير في شارع جانبي، نادى عليه الضابط وأمره بالتوقف، إلا أن الرجل تلفظ بعبارات نابية وواصل  سيره.

ثم اندفع الرجل فجأة نحو سيارة الضابط وهو يحمل شيئا مشتعلا، وتصاعدت ألسنة اللهب داخل السيارة، ثم أطلق الضابط طلقات عدة من سلاحه، ويمكن رؤية ثقوب الرصاص في الزجاج الأمامي.

الاعتداء على ضابط شرطة في إحدى مدن ولاية واشنطن

ومنذ مايو/أيار الماضي، زادت حدة الصدام مع الشرطة عقب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد الضابط الأبيض ديريك تشوفين.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين بعد انتشار مقطع فيديو مقتل فلويد، وامتدت موجتها إلى عواصم أوربية عدة.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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