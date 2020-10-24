أردوغان يدين تفتيش الشرطة الألمانية مسجداً في برلين

وقال أردوغان على تويتر "أدين بشدة عملية الشرطة التي تتجاهل الحرية الدينية بالكامل، وتنم عن إسلاموفوبيا وعنصرية تعيد أوربا إلى ظلمات العصور الوسطى".

وفتشت الشرطة الألمانية الأربعاء "مسجد مولانا" ومنشآت عدة في حي كروزبيرغ في مدينة برلين، الذي تقطنه أغلبية تتحدر من مهاجرين أتراك.

وجاءت العملية على خلفية شبهات احتيال للحصول على دعم تقدمه الدولة للشركات لمساعدتها خلال أزمة وباء كوفيد-19.

وفي إطار التحقيق، اشتُبه في تقديم ثلاثة أشخاص طلباً غير مبرر للحصول على مساعدة عاجلة لتعويض خسائر تصل إلى 70 ألف يورو.

وأفاد المحققون بأنه جرى تفتيش المسجد في كروزبيرغ بعد رصد تحويل مالي إلى حسابه المصرفي.

وأدان وزير الخارجية التركي العملية الخميس باعتبارها "تصرفاً تمييزياً وغير متناسب وينطوي على أحكام مسبقة".