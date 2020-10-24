أذربيجان.. سلاح الجو يدمّر دبابات وتحصينات لقوات أرمينية (فيديو)

وقالت وزارة الدفاع الأذرية، في بيان، إن قواتها الجوية دمّرت 3 دبابات واثنتين من التحصينات و4 نقاط عسكرية للقوات الأرمينية في منطقتي "آغداره" و"آغدام".

وأشارت الوزارة إلى استمرار الغارات الجوية على القوات الأرمينية.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده ستواصل تقديم شتى أنواع الدعم لأذربيجان.

وأضاف أردوغان في كلمة له خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية قيصري، وسط البلاد أنه تحدث مع نظيره الأذري إلهام علييف صباح اليوم، مشيدا بانتصارات الجيش الأذري في استعادة أراضيه المحتلة.

وأوضح "أشقاؤنا الأذريون ماضون في تحرير أراضيهم المحتلة، نحمد الله ونشكره على نجاحهم في استعادتها".

وحول الدعم الفرنسي لأرمينيا، قال الرئيس التركي إن فرنسا تقف عموما وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان.

وأردف "فرنسا موجودة في مجموعة مينسك، فهل حررت الأراضي الأذرية المحتلة؟ لا، إنهم فقط يرسلون السلاح إلى أرمينيا ويظنون أنهم بذلك سيؤسسون للسلام، لن يقدروا على ذلك لأنهم ليسوا صادقين".

وقال أردوغان إن الذين التزموا الصمت حيال الاحتلال الأرميني لأراضي أذربيجان، ينادون اليوم بوقف إطلاق النار عندما بدأت أذربيجان تحرير أراضيها، واصفا هذا الموقف بـ"النفاق الشديد".

والجمعة أعرب الرئيس أردوغان عن أسفه لعدم تمكن ثلاثي مينسك (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) من إحراز أي تقدم فيما يخص حل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا.

وتأسست مجموعة مينسك عام 1992 للوساطة بين أذربيجان وأرمينيا، لتشجيعهما على الحل السلمي لقضية إقليم كاراباخ.