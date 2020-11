"يجب ارتداء الكمامة".. قصاصة من 100 عام للتصويت في الانتخابات الأمريكية

ويأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات نفسها المفروضة على المواطنين الأمريكيين بالالتزام بالكمامات بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويوضح القرار أنه "لن يستطع أحد التصويت داخل لجان الاقتراع دون ارتداء الكمامة" مُضيفاً "هذا سيوقف مخاطر تفشي العدوى بسبب التجمعات".

وأكد القرار على التزام الموظفين الرسميين بمراكز الاقتراع بارتداء الكمامات طوال الوقت.

