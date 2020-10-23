نساء يقاتلن للعيش.. عراقية تعمل "أسطى بناء" لتعيل عائلتها (فيديو)

دلنيا دلشاد" أو "أسطى دلنيا" كما ينادونها؛ هي أرملة كردية من مدينة كركوك، وأم لطفلين ، اضطُرت إلى العمل في البناء بعد أن أغلق المقهى الذي كانت تديره بسبب الإجراءات الحكومية في العراق للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الباحث والصحفي، لقاء مكي، على حسابه في تويتر "لكنها حرة.. أمثالها وهم كثر في العراق وسواه، هم من يمثل كرامة الإنسان كما خلقه الله. وهم من يستحقون التغطية والترويج".

هذه سيدة حرة، فقيرة لكنها حرة. أمثالها وهم كثر في العراق وسواه، هم من يمثل كرامة الإنسان كما خلقه الله. وهم من يستحقون التغطية والترويج. أما من يقتل أولاده خشية إملاق، أو من يرميهم بالنهر، أو من تقتل أو يقتل شريك حياته، فذلك هو الشاذ، الذي لا يستحق غير الصدود بوصفه دون الإنسانية. https://t.co/nE8PnXH58O — د. لقاء مكي (@azzawil) October 22, 2020

وكتب المدون والإعلامي، فراس السراي "امرأة عراقية عظيمة من كركوك أجبرتها قسوة الحياة وضنك العيش على العمل كـ "خلفة بناء" لكسب لقمة العيش الحلال لتربي اولادها".

وعلق المغرد أحمد الجبوري قائلا" أين دستوركم الذي يكفل الحياة الكريمة وخاصة الطفل والمرأة"؟

وقالت الناشطة المدنية ياسمين المحمدي "هكذا أصبح حال العراقي سواء رجل أو امرأة والفضل يعود لأصحاب الشأن في العراق العظيم".

🔴 امرأة عراقية عظيمة من كركوك

أجبرتها قسوة الحياة وضنك العيش

على العمل ك " خلفة بناء "

لكسب لقمة العيش الحلال

لتربي اولادها ! تخونني الكلمات

في وصف هذا المشهد

وهذه الانسانة العظيمة ! pic.twitter.com/gx6v5lrOX1 — Firas W. Alsarray – فراس السراي (@firasalsarrai) October 21, 2020

الدولة العميقة هاي متابعة الكم جان عينتوها مدير عام…. أين دستوركم الذي يكفل الحياة الكريمة وخاصة الطفل والمرأة.

امرأة من كركوك أجبرتها الظروف على العمل كعامل بناء مع أولادها الصغار لكسب لقمة العيش.#Ahmed_Algburi pic.twitter.com/xpghJahrgN — احمد الجبوري – Ahmed Algburi (@ahmedalgburi07) October 21, 2020