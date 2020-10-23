البث الحي
سياسة

لم يتحمل أسئلتها.. ترمب ينسحب من مقابلة تلفزيونية(فيديو)

23/10/2020

وقال ترمب على تويتر إنه يريد أن يستبق عرض الشبكة للمقابلة ضمن برنامج "60 دقيقة" الأحد كي يكشف "تحيز" الصحفية ليزلي ستال التي أجرت الحديث و"كراهيتها ووقاحتها".

وبما يتعارض مع الاتفاق المبرم بين الشبكة والبيت الأبيض، نشرت صفحة ترمب على فيسبوك تسجيل المقابلة، ويُلاحظ خلاله إحباط الرئيس من نبرة الأسئلة.

 

وفي الشريط لا ترفع ستال صوتها أو تقاطع ترمب إلا لتجابه تصريحاته بشأن تعامله مع أزمة فيروس كورونا وتشجيعه أنصاره على الهتاف من أجل سجن خصومه السياسيين ومواضيع حساسة أخرى.

ومع ذلك يعترض ترمب على المقابلة الكمين كما وصفها، ثم يعلن إلغاء الجزء الذي كان من المفترض أن تواصل فيه ستال طرح أسئلتها بينما ينضم إليهما نائب الرئيس مايك بنس.

ويتوجه ترمب خلال المقابلة إلى ستال بالقول "قلت في البداية إن الاسئلة ستكون صعبة، حسنا، أنا لا أمانع ذلك، ولكن عندما كنت تقومين بالإعداد لها لم تقولي ذلك، بل قلت أوه دعنا نجري مقابلة جميلة"، قبل أن يطلب منها إنهاء اللقاء بشكل مفاجئ.

ولطالما اشتكى ترمب من أن شبكة "سي بي أس" ووسائل إعلام أخرى لم تطرح على منافسه الديموقراطي جو بايدن أسئلة صعبة بنفس القدر، وإنما كانت لينة معه مرة تلو أخرى.

وقال "لقد رأيت كل مقابلاته التي أجراها. ولم يُطرح عليه أبدا أي سؤال صعب".

وأجرت شبكة "سي بي أس" أيضا مقابلة مع بايدن لبرنامج "60 دقيقة" من المقرر بثها الأحد.

ونشر ترمب المقابلة التي سجلت في البيت الأبيض الثلاثاء قبل ساعات من مناظرته الأخيرة الخميس أمام بايدن.

وكتب لمتابعيه على تويتر بأن تسجيل المقابلة مع ستال يظهر "مقاطعاتها وغضبها المستمرين"، داعيا إلى مقارنة إجاباته "الكاملة والانسيابية والذكية بشكل رائع" مع "أسئلتهم".

ووصفت شبكة "سي بي أس" في رد على ترمب بأن انتهاكه للاتفاق بينهما حول التسجيل "غير مسبوق".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة (فيديو)

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي (رويترز)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)