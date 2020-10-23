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سياسة|الأرجنتين

شاهد لحظة سرقة هاتف محمول من مراسل صحفي على الهواء

المراسل كان يستعد لبث مباشر حين تفاجأ باندفاع شخص نحوه وخطف هاتفه من يده
المراسل كان يستعد لبث مباشر حين تفاجأ باندفاع شخص نحوه وخطف هاتفه من يده
23/10/2020

وقال مورا في تغريدة له "سرقوا الهاتف المحمول على الهواء مباشرة من الزميل دييغو دي ماركو. الكثير من الغضب"، معلقا على مقطع الفيديو الذي لقى تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل، وشاهده أكثر من 650 ألف مستخدم على تويتر فقط.

 

وأظهر المقطع ماركو، الذي يعمل مراسلا في القناة التاسعة المحلية، وهو يستعد لبدء البث المباشر على الهواء، ليفاجأ بشاب يركض بجانبه، وانتزع هاتفه ثم هرب عبر رواق ضيق بين المنازل.

وصاح ماركو متفاجئا "انتظر! لقد سرق هاتفي"، وحاول مطاردة الشاب، لكنه لم يكن هذا مجديا بحسب صحف محلية.
 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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