شاهد لحظة سرقة هاتف محمول من مراسل صحفي على الهواء

وقال مورا في تغريدة له "سرقوا الهاتف المحمول على الهواء مباشرة من الزميل دييغو دي ماركو. الكثير من الغضب"، معلقا على مقطع الفيديو الذي لقى تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل، وشاهده أكثر من 650 ألف مستخدم على تويتر فقط.

Así le robaron el celular en vivo al colega Diego Demarco. Mucha bronca👇🏼 pic.twitter.com/owRDtZcmm2 — Jero Mura (@jeromura) October 21, 2020

وأظهر المقطع ماركو، الذي يعمل مراسلا في القناة التاسعة المحلية، وهو يستعد لبدء البث المباشر على الهواء، ليفاجأ بشاب يركض بجانبه، وانتزع هاتفه ثم هرب عبر رواق ضيق بين المنازل.

وصاح ماركو متفاجئا "انتظر! لقد سرق هاتفي"، وحاول مطاردة الشاب، لكنه لم يكن هذا مجديا بحسب صحف محلية.

