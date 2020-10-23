راغب علامة: نتمنى للبنان رئيسا مثل السيسي (فيديو)

وأضاف في تصريحات متلفزة على إحدى للفضائيات المصرية "ربنا أنعم على مصر برئيس مسك البلد وحسّنها وكل سنة تتقدم عشر سنوات إلى الأمام".

وتابع "إن شاء الله يأتي لبنان رئيسا مثل الرئيس السيسي في مصر، فهو حول مصر من مكان يريد العالم تدميره بالإرهاب إلى منارة وإلى بلد واعدة".

وحول تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية، قال" السياسة في لبنان مثل مستشفى المجانين"، موضحاً أن الطبقة السياسية في لبنان لا تكترث كثيرا بالشعب وتتنازع على المكاسب السياسية.

وأضاف أنه لديه ملاحظات على سياسات سعد الحريري لكنه يؤيده في تشكيل الحكومة، فلبنان يعاني بشدة خلال الفترة الحالية.

وعلى منصات التواصل استقبل متابعون مصريون ولبنانيون تصريحات علامة بالسخرية اللاذعة.

انت "راغب" في السيسي وعرفناها

ولكنك جاهل ولست ب "علامة" !!#راغب_علامة #لبنان pic.twitter.com/GV56WVLcVG — وطن يعني سجن (@quality1144) October 23, 2020

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، استدعى، أمس الخميس، رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين الحريري، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على أصوات 64 عضوًا في البرلمان اللبناني.

وبدوره، أكد الحريري أنه سيعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مشيرا إلى أن مهمتها ستكون تطبيق الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية، واعدا الشعب اللبناني أيضا بوقف الانهيار الذي يهدد الاقتصاد والمجتمع.

راغب علامة إن شاء الله يرزق لبنان رئيس زي الرئيس السيسي ..

_ ياعم خده وهات مكانه مروحه 😊 — دكتور شديد أوي 😉😉 (@DrShdeeddAwy) October 22, 2020

مايا دياب : نحتاج قائد لبناني مثل محمد بن سلمان

راغب علامه : نتمنى للبنان رئيسًا مثل السيسي الشعبين الـ🇪🇬 و الـ🇸🇦 : خوذوا محمد بن سلمان و معه السيسي مجانًا ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھہَ 😹🏃🏻‍♂️

عاد انا ما الومهم لأنهم مغني و مغنيه .. فأكيد راح يحبون للحاكم اللي يهتم بالغناء 🤷🏻‍♂️ https://t.co/FG2TSTDGeS — 𓆩🇸🇦فـتـىٰ نَـجـدٰ𓆪 (@FataNajid) October 23, 2020