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سياسة

راغب علامة: نتمنى للبنان رئيسا مثل السيسي (فيديو)

المغني اللبناني راغب علامة
المغني اللبناني راغب علامة
23/10/2020

وأضاف في تصريحات متلفزة على إحدى للفضائيات المصرية "ربنا أنعم على مصر برئيس مسك البلد وحسّنها وكل سنة تتقدم عشر سنوات إلى الأمام".

وتابع "إن شاء الله يأتي لبنان رئيسا مثل الرئيس السيسي في مصر، فهو حول مصر من مكان يريد العالم تدميره بالإرهاب إلى منارة وإلى بلد واعدة".

وحول تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية، قال" السياسة في لبنان مثل مستشفى المجانين"، موضحاً أن الطبقة السياسية في لبنان لا تكترث كثيرا بالشعب وتتنازع على المكاسب السياسية.

وأضاف أنه لديه ملاحظات على سياسات سعد الحريري لكنه يؤيده في تشكيل الحكومة، فلبنان يعاني بشدة خلال الفترة الحالية.

وعلى منصات التواصل استقبل متابعون مصريون ولبنانيون تصريحات علامة بالسخرية اللاذعة.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، استدعى، أمس الخميس، رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين الحريري، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على أصوات 64 عضوًا في البرلمان اللبناني.

وبدوره، أكد الحريري أنه سيعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مشيرا إلى أن مهمتها ستكون تطبيق الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية، واعدا الشعب اللبناني أيضا بوقف الانهيار الذي يهدد الاقتصاد والمجتمع.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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