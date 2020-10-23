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سياسة

الولايات المتحدة ترخص لأول علاج خاص لفيروس كورونا

شركة جيلياد ساينس الأمريكية للأدوية صاحبة براءة اختراع عقار ريمديسيفير الطبي
شركة جيلياد ساينس الأمريكية للأدوية صاحبة براءة اختراع عقار ريمديسيفير الطبي
23/10/2020

ومنحت الوكالة الأمريكية تفويضاً مشروطاً لاستعمال الدواء في مايو/أيار الماضي.    

وأعلنت "غلعاد" تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحة أنّ ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

وحصلت عقارات أخرى منذ أشهر على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط. ويمكن مع نهاية حال الطوارئ الصحيّة إلغاء هذه التراخيص التي منحت بناء على قواعد بيانات غير مكتملة.

وسمحت أوربا ودول أخرى منذ الربيع باستعمال ريمديسيفير بشكل مؤقّت.

وعقب الإعلان ارتفع سهم "غلعاد" في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمئة. 

وريمديسيفير من بين أول العقارات التي أظهرت فعالية نسبيّة خلال تجارب صارمة في خفض عدد الأيام الضرورية لتعافي مصابي كوفيد-19 في المستشفيات.

ويمكن إعطاء العقار للراشدين والأطفال فوق سن الثانية عشرة ووزن 40 كلغ، بشرط أن يكونوا في المستشفيات أو في بيئة مشابهة. وأعطي أيضا ترخيص طارئ لاستعمال العقار للأطفال الذين سنّهم أدنى من 12 عاماً ويتجاوز وزنهم 3.5 كيلوغراما.

وتلقّى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جرعات من العقار لخمسة أيام عندما أصيب بكوفيد-19 بداية الشهر الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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