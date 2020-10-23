البحرية المصرية تنقذ قاربا تركيا بالبحر المتوسط

وقالت إن القوات البحرية المصرية نجحت في إنقاذ القارب بعد إصداره إشارة استغاثة الساعة الثانية عشرة ظهر أمس الخميس، تفيد بحدوث عطل فني مفاجئ به على بعد 270 كم شمال مدينة سيدي براني (التابعة لمحافظة مطروح).

وقال بيان للجيش المصري إنه جرى دفع الفرقاطة المصرية "الظافر" لموقع الحدث، ونقل جميع الركاب على متنها البالغ عددهم 57 شخصا منهم 48 رجلا، و6 نساء، و3 أطفال) من جنسيات مختلفة توزعت كالتالي:31 عراقيا، و23 إيرانيا، وتركيان ومصري واحد.

وأضاف أنه بعد سحب المركب المعطل ورسوه صباح اليوم الجمعة على رصيف قاعدة 3 يوليو البحرية في ميناء "جرجوب"، جرى تقديم العلاج الطبي اللازم وتلبية كافة الاحتياجات الإدارية لجميع الركاب.