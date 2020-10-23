البث الحي
سياسة

الأمم المتحدة: طرفا النزاع في ليبيا يتوصلان لاتفاق لوقف إطلاق النار

23/10/2020

وقالت الأمم المتحدة إن الاتفاق الذي أبرم الجمعة في جنيف بعد محادثات بين ممثلين عسكريين لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات حفتر المتمركزة في شرق البلاد، ستعقبه محادثات سياسية في تونس الشهر المقبل.

ومع وصول طائرة ركاب إلى بنغازي اليوم الجمعة قادمة من طرابلس في رحلة هي الأولى منذ أكثر من عام، أشادت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بتوصل الجانبين لاتفاق.

وقالت في جنيف بعد توقيع الاتفاق "كان الطريق طويلا وصعبا في بعض الأحيان. وطنيتكم كانت سبيلكم للمضي قدما ونجحتم في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت في بث مباشر بعد مراسم التوقيع أنها تأمل أن يتيح الاتفاق للنازحين واللاجئين العودة إلى بيوتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة (فيديو)

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي (رويترز)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)