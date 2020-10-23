أمريكا تحذر من "هجمات إرهابية" محتملة في تركيا

وأكدت السفارة الأمريكية في أنقرة في بيانل لها نشر على موقعها الإلكتروني تعليق الخدمات القنصلية في سفارتها وفي قنصلياتها في إسطنبول وأضنة (جنوب) وإزمير الساحلية المطلة على بحر إيجه.

وأوضحت أن "البعثة الأمريكية في تركيا تلقت تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية أو عمليات خطف محتملة تستهدف مواطنين أمريكيين وجنسيات أخرى في إسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية الأمريكية، وكذلك في أماكن أخرى من تركيا".

ونصحت الرعايا الأمريكيين "بتوخي الحذر الشديد في أماكن يمكن أن يتجمع فيها أمريكيون أو أجانب، من بينها مبان كبيرة تضم مكاتب أو مراكز تسوق".

وفي عام 2013 فجر انتحاري نفسه في السفارة في أنقرة ما أدى إلى مقتل حارس أمن تركي. وأعلنت جماعة يسارية متطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي عام 2016 أمرت الحكومة الأمريكية جميع الأقارب المدنيين لموظفي قنصلية إسطنبول، بمغادرة تركيا بسبب تزايد التهديدات من "مجموعات إرهابية".

وشهدت تركيا في عامي 2015 و2016 عددا من الهجمات التي نفذتها مجموعات مختلفة من بينها تنظيم الدولة.