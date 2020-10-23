أردوغان: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ضعيف المصداقية

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد المساجد بمدينة إسطنبول.

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن توقيع اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في ليبيا ضعيف المصداقية.

وأوضح أن الاتفاق تم على مستوى مندوبين أحدهما يمثل اللواء المتقاعد خليفة حفتر والآخر قائد عسكري من مصراتة يمثل حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج.

ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا "ليس اتفاقا على أعلى مستوى وستُظهر الأيام مدى صموده".

وأردف: "أتمنى أن يتم الالتزام بهذا القرار لوقف إطلاق النار".

وأعلنت الأممُ المتحدة، الجمعة، توصلَ طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية.