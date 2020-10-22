طفلان مصريا عبقريان عمرهما 11 و13 عاما ويدرسان بالجامعة (فيديو)

ويحكي والدهما القصة فيقول إنه عندما كان ابنه الأكبر مصطفى في السنة الأولى بروضة الأطفال (KG1) تمكن من استيعاب مناهج مادة الرياضيات إلى الصف الثاني الابتدائي.

وعندما وصل مصطفى إلى الصف الرابع كان قد أنهي منهج الثانوي، الأمر الذي لفت انتباه معلميه فنصحوا والده بالتوجه إلى أحد أساتذة كلية العلوم وعرض الأمر عليه.

بعدها قامت لجنة متخصصة من أساتذة بقسم الرياضيات بكلية العلوم، وقسم الرياضيات بكلية الهندسة، بعمل اختبار لمصطفى لقياس قدراته وتم وضع برنامج خاص للارتقاء بموهبته الفريدة بمادة الرياضيات في كلية العلوم.

وبالنسبة لأخيه عمرو، كان الأمر أسهل، كما يقول والده لأنهم كان قد تعرفوا على الأساتذة بالجامعة بالفعل.

والأن وصل مصطفى إلى السنة الرابعة بكلية العلوم بينما التحق شقيقه عمرو بالسنة الأولى.

ويشرح مصطفى جدوله الأسبوعي، قبل وباء كورونا، فيقول إنه كان يذهب للمدرسة يومين في الأسبوع، فهو لا يزال بالصف الأول الإعدادي، ويذهب للجامعة أربعة أيام يحضر خلالها مناهج الرياضيات فقط.