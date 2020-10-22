البث الحي
سياسة|تركيا

شاهد: سقوط طائرة تدريب في إسطنبول

22/10/2020

وسقطت طائرة تدريب تابعة لمدرسة "أي جيت" التركية للطيران، الخميس، في أرض ترابية خالية بمنطقة "بويوك تشيكمجة" في إسطنبول، ما أدى لإصابة قائدها.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء الإسعافات الأولية للطيار، قبل أن يطلب مروحية إسعاف لنقله إلى المستشفى، بعدما توجهت فرق الإنقاذ (شرطة ودرك وإسعاف وإطفاء) إلى مكان الحادث.

الشرطة التركية تسعف قائد طائرة التدريب

وأضافت الولاية في بيان أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عطلًا في المحرك أجبر الطيار على الهبوط بعد دقائق قليلة من الإقلاع، إلا أن الطائرة سقطت خلال عملية الهبوط.

وأشارت إلى أن النيابة العامة في منطقة "بويوك تشيكمجة"، بدأت عملية تحقيق في الحادث.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة (فيديو)

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي (رويترز)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي