رايتس ووتش: السلطات المصرية أعدمت 49 شخصا في 10 أيام

وأضافت المنظمة أن السلطات المصرية أعدمت 15 رجلا أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، بالإضافة إلى امرأتين و32 رجلا في قضايا جنائية، جميعهم بين 3 و13 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

كان 13 من الرجال الـ15 المتهمين بالعنف السياسي محتجزين في "سجن العقرب" في القاهرة.

وجاء إعدامهم في أعقاب حادثة مريبة داخل عنبر الإعدام في سجن العقرب في 23 سبتمبر/أيلول، حيث قتلت قوات وزارة الداخلية 4 سجناء بعد أن قتل هؤلاء السجناء 4 من عناصر الأمن. زعمت السلطات أن السجناء كانوا يحاولون الفرار.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن. الغياب المنهجي للمحاكمات العادلة في مصر، لا سيما في القضايا السياسية، يجعل كل حكم بالإعدام انتهاكا للحق في الحياة".

ولا تعلن الحكومة عادة عن عمليات الإعدام، كما لا تبلّغ أسرة السجين أحيانا كثيرة.

في 13 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت صحيفة "المصري اليوم" الموالية للحكومة أسماء 8 سجناء أعدموا في سجن شديد الحراسة بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، بينهم امرأة.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، قالت صحيفة "الوطن "الموالية للحكومة إن السلطات في "سجن الاستئناف" بالقاهرة نفذت 11 إعداماُ بحق محكومين، بينهم امرأة، أدينوا في قضايا جنائية.

وأفادت الوطن في 3 أكتوبر/تشرين الأول أن السلطات أعدمت 8 سجناء، وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 7 آخرين في الإسكندرية في قضايا قتل واغتصاب.

ونشر "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" المستقل في 7 أكتوبر/تشرين الأول أسماء 15 شخصا قال إن السلطات أعدمتهم في 3 أكتوبر/تشرين الأول، أدين 10 منهم في قضية جنوب الجيزة رقم 3455 لسنة 2014، المعروفة باسم "أجناد مصر"، وثلاثة في قضية شمال الجيزة 4804 لسنة 2013، المعروفة بقضية "كرداسة"، واثنان في قضية شرق الإسكندرية 6300 لسنة 2013، والمعروفة باسم "قضية مكتبة الإسكندرية".

#Egypt executed 49 ppl in 10 days. The shocking news fits the "killing spree" pattern in recent years, particularly following attacks on security forces & civilians. new @HRW statement here. https://t.co/ksEfv0LjIG pic.twitter.com/6XY9jNlYQL

— Amr Magdi (@ganobi) October 22, 2020