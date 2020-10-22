تل أبيب: القبة الحديدية تعترض صواريخ في سماء عسقلان (فيديو)

وقال الجيش في بيان "أُطلِق من قطاع غزة صاروخان نحو الأراضي الإسرائيلية، واعترضت القبة الحديدية (منظومة دفاع جوي لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية) أحدهما".

ونشرت وسائل إعلام عبرية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، مقطعًا مصورًا لعملية اعتراض أحد الصاروخين.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين تجاه إسرائيل حتى الآن.

ورغم أنّ الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تشهد هدوءًا نسبيًا منذ نحو شهر ونصف، إلا أن هذه المرة الثانية خلال أقل من أسبوع التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من غزة.