بعد صياح امرأة "الله أكبر".. إخلاء محطة سكك حديدية في فرنسا وتنفيذ عملية أمنية (فيديو)

ووصل فريق من خبراء تفكيك المفرقعات إلى المحطة، بعد صياح امرأة قائلة "الله أكبر"، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا على المكان وبدأت عمليات تفتيش.

وذكرت صحيفة لو بروجريه المحلية على موقعها الإلكتروني أن المرأة المعتقلة كانت تحمل حقائب عدة وهددت بتفجير نفسها وصاحت "الله أكبر".

BREAKING – A woman in a Nihab carrying several bags threatened to explode them and shouted "Allah Akbar" at the Part-Dieu station in the city of Lyon. The station was immediately evacuated and a security perimeter set up.pic.twitter.com/Ax1wFyYxZS

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 22, 2020