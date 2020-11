بعد السيطرة على بلدة وقرى جديدة.. أذربيجان تعلن تحرير كامل حدودها مع إيران (فيديو)

وفي تغريدة عبر تويتر، أشار علييف إلى سيطرة الجيش الأذري على كامل الأجزاء المحتلة من الأراضي الأذرية على الحدود مع إيران، مع تحرير بلدة آغبند.

The state border between Azerbaijan and the Islamic Republic of Iran has been completely secured through liberation of the Agbend settlement. I congratulate the peoples of Azerbaijan and Iran on this occasion. Long live Azerbaijan’s glorious Army!

— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020