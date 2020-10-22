بعد السيطرة على بلدة وقرى جديدة.. أذربيجان تعلن تحرير كامل حدودها مع إيران (فيديو)

وفي تغريدة عبر تويتر، أشار علييف إلى سيطرة الجيش الأذري على كامل الأجزاء المحتلة من الأراضي الأذرية على الحدود مع إيران، مع تحرير بلدة آغبند.

The state border between Azerbaijan and the Islamic Republic of Iran has been completely secured through liberation of the Agbend settlement. I congratulate the peoples of Azerbaijan and Iran on this occasion. Long live Azerbaijan’s glorious Army! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020

ويسيطر انفصاليون أرمن مدعومون من أرمينيا على إقليم ناغورني قره باغ الذي أعلن استقلاله مع تفكّك الاتحاد السوفياتي، ما فجّر نزاعا واسعا بداية التسعينيات وتجدد الشهر الماضي.

وحقّقت أذربيجان مكاسب عسكرية خلال أكثر من ثلاثة أسابيع من الأعمال القتالية، وأقر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأربعاء أن بلده يعاني "وضعا صعبا" على الجبهة.

من ناحية أخرى، بدأت السلطات الأذرية، إعادة إنشاء الطرق المؤدية إلى قريتي "سوغوفوشان" و"طالش" المحررتين.

وأفادت الوكالة الحكومية للطرق السريعة الأذرية في بيان الخميس، أنها بدأت في العمل على إعادة إنشاء الطرق المدمرة التي بقيت فترة طويلة تحت الاحتلال الأرميني.

وأضافت أن الطريق الواصل بين سوغوفوشان ومدينة ترتر يبلغ طوله 29 كيلو مترا.

وعقب تفكك الاتحاد السوفييتي، احتلت أرمينيا أراض أذرية، ليوجه مجلس الأمن الدولي 4 دعوات إلى أرمينيا لإنهاء الاحتلال، إلا أنها لم تستجب.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذري عملية في إقليم ناغورني كاراباخ، تمكن من خلالها من السيطرة على مدن جبرائيل وفضولي وزنغلان، وأكثر من 100 منطقة سكنية.