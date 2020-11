المخابرات الأمريكية: إيران وروسيا تحاولان التدخل في انتخابات 2020

وأدلى راتكليف بهذا التصريح في مؤتمر صحفي رُتب له على عجل وشمل أيضا مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) كريس راي.

ويظهر الإعلان الذي جاء قبل أسبوعين من الانتخابات مستوى القلق بين كبار المسؤولين الأمريكيين من أن جهات أجنبية تسعى لتقويض ثقة المواطنين في نزاهة التصويت ونشر معلومات مضللة في محاولة للتأثير على نتائجه.

وقال راتكليف "نؤكد أن إيران وروسيا حصلتا بشكل منفصل على بعض معلومات تسجيل الناخبين".

ومعظم بيانات تسجيل الناخبين معلنة. لكن راتكليف قال إن المسؤولين الحكوميين "علموا بالفعل أن إيران ترسل رسائل بريد إلكتروني مزيفة تهدف إلى ترهيب الناخبين والتحريض على الاضطرابات الاجتماعية والإضرار بالرئيس ترمب".

وكان راتكليف يشير إلى رسائل البريد الإلكتروني التي أٌرسلت يوم الأربعاء وجاءت على نحو يوحي بأن جماعة (براود بويز) الموالية لترمب هي من أرسلها، وذلك وفقا لمصادر حكومية.

Ratcliffe: Iran and Russia Have Obtained Voter Info, Iran Has Tried to ‘Damage President Trump‘ https://t.co/8DVFoD5CTc via @BreitbartNews

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2020