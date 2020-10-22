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سياسة

الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى إسرائيل دون تأشيرة.. وتل أبيب: أهلا وسهلا

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار)
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار)
22/10/2020

وأضافت الوكالة أن ذلك بموجب اتفاق للإعفاء من تأشيرات الدخول أبرمه البلدان هذا الأسبوع.

https://twitter.com/wamnews/status/1319286919939854338?ref_src=twsrc%5Etfw

وعلّقت الخارجية الإسرائيلية على القرار عبر صفحتها "إسرائيل بالعربية" في موقع تويتر، وقالت في تغريدة "أهلًا وسهلًا بكم في إسرائيل".

ووصلت أول رحلة طيران ركاب تابعة لشركة الاتحاد للطيران، الإثنين الماضي، إلى مطار  بن غوريون في إسرائيل، لتنقل إسرائيلين من قطاع السفر وصناع القرار ووكلاء السفر والشحن والإعلاميين، وذلك للتعرف على أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة بصورة عامّة، بناءً على دعوة من الاتحاد للطيران وممثلي قطاع السياحة في الإمارات.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقات الشهر الماضي لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، ليصبحا أول بلدين عربيين يقومان بذلك منذ ربع قرن.

ووقع البلدان اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، في 15 من سبتمبر/ أيلول الماضي، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن "خمسة أو ستة بلدان" عربية إضافية تستعد لتوقيع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين.

ويطالب الفلسطينيون الحكامَ العرب بالالتزام بمبادرة السلام العربية، وهي تقترح إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، في حال انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت المبادرة السعودية المنبثقة عن القمة العربية ببيروت عام 2002، إذ ترفض إسرائيل مبدأ "الأرض مقابل السلام"، وتريد "السلام مقابل السلام".

ويرى الفلسطينيون في تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل "خيانة" لقضيتهم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بينما تعتبره أبو ظبي والمنامة "قرارًا سياديًا".

وانضمت الإمارات والبحرين إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب.

وخلافًا للحال بالنسبة للبلدين الخليجيين، فإن لمصر والأردن حدودًا مشتركة مع إسرائيل، وسبق وأن احتلت تل أبيب أراضي من الدولتين، بينما لم تحتل أراضي إماراتية ولا بحرينية.

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المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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